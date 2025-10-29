दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर बनेगा 4 Km का एलिवेटेड हाईवे, आधे घंटे का सफर तीन मिनट में होगा पूरा



जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। महिपालपुर में शिवमूर्ति से लेकर सिरहौल बाॅर्डर तक दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) शुरू करेगा। यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों ने दी।

बैठक में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह के साथ ही केेंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर भी मौजूद रहे। इसमें दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लग रहे ट्रैफिक जाम से लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चल रहे कार्यों में तेजी लाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया।

पूरे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ही ट्रैफिक का भारी दबाव है लेकिन सबसे अधिक दबाव महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने से लेकर सिरहाैल बार्डर तक है। तीन से चार किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से अधिक समय लगता है। कई बार एक से डेढ़ घंटे भी लग जाते हैं। इसे देखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड करने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

यह भी मांग की जा रही है कि सबसे पहले शिवमूर्ति के सामने से लेकर एंबियंस माल के सामने तक यानी सिरहौल बाॅर्डर तक एलिवेटेड किया जाए। गुड़गांव से सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने इस विषय को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि महिपालपुर फ्लाईओवर को पार करने में ही आमजन को करीब आधा घंटे से अधिक का समय लग जाता है।

महिपालपुर के नजदीक हवाई अड्डे के चलते तकनीकी कारणों से अधिकारी एलिवेटेड बनाने को लेकर कमियां निकाल रहे हैं। कम से कम महिपालपुर के बाद से शुरू कर सिरहौल बार्डर तक तो एलिवेटेड निर्माण का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाए। इस पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि जल्द ही डीपीआर के ऊपर काम किया जाएगा।

राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि महिपालपुर के नीचे से आने वाले ट्रैफिक को सर्विस लेन के माध्यम से गुरुग्राम व कापसहेड़ा की ओर मोड़ दिया जाए। एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले वाहनों का कट बंद कर दें। इससे काफी राहत मिलेगी। भविष्य में मानेसर तक सिग्नल फ्री ट्रैफिक करने की योजना पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

एनएसजी से आगे तक हाईवे होगा एलिवेटेड बैठक में पचगांव चौक पर टोल प्लाजा के निर्माण में तेजी लाने के साथ ही मानेसर में दिल्ली-जयपुर हाईवे को एलिवेटेड करने की योजना पर भी चर्चा की गई। राव इंद्रजीत सिंह ने हाईवे को एनएसजी गेट से आगे बढ़ाकर पहाड़ी तक करने की मांग रखी। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों से कहा कि वे इस बारे में अपनी रिपोर्ट दें। बैठक में गुरुग्राम -पटौदी- रेवाड़ी हाईवे के निर्माण की धीमी रफ्तार पर चर्चा की गई। निर्माण कंपनियां कई बार अपनी डेडलाइन मिस कर चुकी हैं।

बावल चौक पर जनवरी तक पूरा होगा फ्लाईओवर का निर्माण रेवाड़ी जिले में बावल चौक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण तीन महीने से रूका हुआ है। निर्माण कंपनी की लापरवाही पिछले दिनों वहां हादसा भी हुआ। मानसून के दौरान कई किलोमीटर लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ा। दिन भर धूल का गुबार बना रहता है। इससे लाेगों को परेशानी हो रही है।

इस मामले में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कहा कि जनवरी तक काम को पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में हाईवे 152 डी के बागोत एग्जिट एवं एंट्री प्वाइंट पर भी चर्चा की गई। इस पर अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही समाधान को लेकर एक रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उजिना के एंट्री पाइंट सहित विषयों पर भी चर्चा की गई।

पानी निकासी को लेकर चर्चा धारूहेड़ा में दिल्ली- जयपुर हाईवे पर राजस्थान की ओर से आने वाले प्रदूषित व बरसाती पानी निकासी को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। धारूहेड़ा में भिवाड़ी की ओर से आने वाले प्रदूषित व बरसाती पानी के कारण हाईवे पर लंबा जाम लगता है।

अलवर से सांसद व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से भिवाड़ी के औद्योगिक दूषित पानी के शुद्धिकरण के लिए संसाधन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। दिसंबर में निर्माण पूरा हो जाएगा। निर्माण के बाद भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र का करीब 34 एमएलडी औपचारिक भिवाड़ी में ही किया जा सकेगा।