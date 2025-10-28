Language
    गुरुग्राम की सीमेंट कंपनी ने हर शेयर पर 80 रुपए अंतरिम Dividend बांटने का किया ऐलान, कब है रिकॉर्ड डेट

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट लिमिटेड ने दूसरी तिमाही (Shree Cement Q2 Results) के नतीजे जारी किए, जिसमें मुनाफा चार गुना बढ़कर 309 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 80 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड (Shree Cement Dividend) देने की घोषणा की है। तो चलिए इसकी रिकॉर्ड डेट कब है? जानते हैं...

    नई दिल्ली। सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट लिमिटेड ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में चार गुना बढ़कर सितम्बर में समाप्त तिमाही में 309 करोड़ रुपये हो गया है। मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 76.4 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इसके साथ ही कंपनी ने 80 रुपये डिविडेंड देने की भी घोषण की है।

    सितंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू साल-दर-साल 17.4% बढ़कर 4,054 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी द्वारा अपनाई गई मात्रा, प्रीमियमीकरण और मात्रा से अधिक प्राइस की रणनीति के कारण रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी हुई।

    ऑपरेटिंग इनकम, यानी ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई, परिचालन दक्षताओं और रणनीतिक लागत प्रबंधन के दम पर साल-दर-साल 58.8% बढ़कर 974 करोड़ रुपये हो गई। एबिटा मार्जिन बढ़कर 20.5% हो गया।

    श्री सीमेंट की दूसरी तिमाही की मुख्य बातें

    रेवेन्यू 17.4% बढ़कर 4,761.07 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 4,054.17 करोड़ रुपये था।
    नेट प्रॉफिट 76.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 308.51 करोड़ रुपये हो गया।
    एबिटा 59% बढ़कर 613.48 करोड़ रुपये से 973.96 करोड़ रुपये हो गया।
    मार्जिन 15.1% के मुकाबले 20.5%.

    गुरुग्राम स्थित इस कंपनी की कुल सीमेंट बिक्री में साल-दर-साल आधार पर 6.8% की वृद्धि हुई। प्रीमियम उत्पादों की बिक्री कुल व्यापार मात्रा का 21.1% हो गई, जबकि पिछली तिमाही में यह 14.9% थी।

    श्री सीमेंट डिविडेंड

    श्री सीमेंट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 80 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने शेयरधारकों को लगभग 88.65 करोड़ रुपये वितरित करने की घोषणा की।

    कब है 80 रुपये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट

    कंपनी ने मंगलवार को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि बोर्ड ने डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 3 नवंबर तय की है। कंपनी ने आगे बताया कि लाभांश का भुगतान 14 नवंबर से किया जाएगा।

    कंपनी ने जुलाई में 60 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया था और 5 फरवरी को 50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। पिछले वित्त वर्ष में श्री सीमेंट ने अपने शेयरधारकों को 396.89 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था, जो 110 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से था।

    श्री सीमेंट शेयर प्राइस

    श्री सीमेंट लिमिटेड (Shree Cement Share Price) शेयर आज मामूली गिरावट के साथ ₹28,565.00 पर बंद हुआ। स्टॉक 23 जुलाई, 2025 को ₹32,490 के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर और 12 नवंबर, 2024 को ₹23,500 के 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर पर पहुंचा था।

    पिछले महीने स्टॉक में लगभग 1.11% की गिरावट आई है। पिछले तीन महीनों में स्टॉक में 7.34% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में स्टॉक में 14.90% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 7.03% की सीएजीआर का अनुभव किया है। पिछले वर्ष में, श्री सीमेंट के 14.90% रिटर्न ने अल्ट्राटेक सीमेंट (9.25%), ग्रासिम इंडस्ट्रीज (11.81%), और अंबुजा सीमेंट्स (1.19%) जैसे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)