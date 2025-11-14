Delhi Blast: गुरुग्राम पहुंची लाल किला आतंकी हमले की जांच, हिरासत में आतंकियों को केमिकल बेचने वाले दुकानदार
दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच सोहना तक पहुंची है। फरीदाबाद पुलिस ने दो खाद-बीज भंडार संचालकों को हिरासत में लिया है, जिनसे आतंकियों द्वारा केमिकल खरीदने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली-एनसीआर के खाद-बीज भंडार संचालकों पर नजर रख रही हैं। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बाद खाद वितरण में सख्ती बरती जा रही है, अब केवल पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच की आंच सोहना तक पहुंच गई। सोहना के दो खाद-बीज भंडार संचालकों को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों से भी आतंकियों ने केमिकल खरीदे थे।
दुकानदारों से पूछताछ के साथ-साथ उनके लैपटाॅप एवं मोबाइल फोन की भी छानबीन की जा रही है। दुकानों व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कब-कब केमिकल खरीदने के लिए पहुंचे थे। पूछताछ से यह सामने आएगा कि कितनी मात्रा में केमिकल बेचे गए।
आतंकी हमले के बाद से दिल्ली-एनसीआर के खाद-बीज भंडार संचालकों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आरोपियों ने केमिकल की खरीदारी कहीं बाहर से नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से ही की थी। वे कई महीनों से खरीदारी कर केमिकल इकट्ठा कर रहे थे। एजेंसियों को मिली जानकारी पुष्ट होती जा रही है।
नूंह के कई दुकानों से आरोपियों द्वारा खरीदारी किए जाने की बात सामने आ चुकी है। छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि सोहना में संचालित दो दुकानों से भी आरोपितों ने खरीदारी की थी। इसी आधार पर दो दुकानदारों को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है।
हालांकि इस बारे में स्थानीय पुलिस से लेकर साेहना के अन्य दुकानदार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि गुरुग्राम पुलिस भी अपने स्तर पर ऐसे दुकानदारों की पहचान कर रही है जिन्होंने आरोपियों को केमिकल बेचे थे। मामले में दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस एवं केंद्रीय एजेंसियां लगातार गुरुग्राम पुलिस के भी संपर्क में है ताकि कुछ भी जानकारी तत्काल एक-दूसरे से शेयर की जा सके।
केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा खाद
फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी को देखते हुए ही संभवत प्रशासन ने शुक्रवार को निर्देश जारी किया है कि अब खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके इत्यादि) सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है।
मेरी फसल मेरा ब्योरा का पोर्टल पिछले महीने नौ अक्टूबर से खुला हुआ है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यारेरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है वह अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते हैं। पहले इस तरह सख्ती नहीं बरती जा रही ही।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डाॅ. अनिल तंवर का कहना है कि गैर पंजीकृत किसानों को खाद सहकारी व गैर सहकारी संस्थाओं से नहीं दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल fasal.haryana.gov.in पर पंजीकरण होना चाहिए।
किसान इस पोर्टल पर स्वयं या नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी किसान को पंजीकरण संबंधित समस्या आती है तो वह कृषि विभाग के ब्लाक अथवा जिला कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में आकर संपर्क कर सकते हैं।
