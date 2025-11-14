Delhi Blast: गुरुग्राम पहुंची लाल किला आतंकी हमले की जांच, हिरासत में आतंकियों को केमिकल बेचने वाले दुकानदार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच की आंच सोहना तक पहुंच गई। सोहना के दो खाद-बीज भंडार संचालकों को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों से भी आतंकियों ने केमिकल खरीदे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुकानदारों से पूछताछ के साथ-साथ उनके लैपटाॅप एवं मोबाइल फोन की भी छानबीन की जा रही है। दुकानों व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कब-कब केमिकल खरीदने के लिए पहुंचे थे। पूछताछ से यह सामने आएगा कि कितनी मात्रा में केमिकल बेचे गए।

आतंकी हमले के बाद से दिल्ली-एनसीआर के खाद-बीज भंडार संचालकों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आरोपियों ने केमिकल की खरीदारी कहीं बाहर से नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से ही की थी। वे कई महीनों से खरीदारी कर केमिकल इकट्ठा कर रहे थे। एजेंसियों को मिली जानकारी पुष्ट होती जा रही है।

नूंह के कई दुकानों से आरोपियों द्वारा खरीदारी किए जाने की बात सामने आ चुकी है। छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि सोहना में संचालित दो दुकानों से भी आरोपितों ने खरीदारी की थी। इसी आधार पर दो दुकानदारों को हिरासत में लेकर फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है।

हालांकि इस बारे में स्थानीय पुलिस से लेकर साेहना के अन्य दुकानदार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि गुरुग्राम पुलिस भी अपने स्तर पर ऐसे दुकानदारों की पहचान कर रही है जिन्होंने आरोपियों को केमिकल बेचे थे। मामले में दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस एवं केंद्रीय एजेंसियां लगातार गुरुग्राम पुलिस के भी संपर्क में है ताकि कुछ भी जानकारी तत्काल एक-दूसरे से शेयर की जा सके।

केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा खाद फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी को देखते हुए ही संभवत प्रशासन ने शुक्रवार को निर्देश जारी किया है कि अब खाद (यूरिया, डीएपी, एनपीके इत्यादि) सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है।

मेरी फसल मेरा ब्योरा का पोर्टल पिछले महीने नौ अक्टूबर से खुला हुआ है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यारेरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है वह अपनी फसल का पंजीकरण पोर्टल पर करवा सकते हैं। पहले इस तरह सख्ती नहीं बरती जा रही ही।