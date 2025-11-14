गुरुग्राम में पत्थर से सिर कूचकर बेरहमी से हत्या, रजाई में लपेटकर कूड़े के ढेर में फेंका युवक का शव

वरुण त्रिवेदी/संजय गुलाटी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-07 एक्सटेंशन में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पंचमुखी मंदिर और सामुदायिक भवन के सामने कूड़े के ढेर में रजाई में लिपटा एक युवक का शव मिला। शव खून से लथपथ था।

करीब साढ़े आठ बजे स्थानीय लोगों की नजर जब रजाई पर पड़ी तो उन्हें कुछ अनहोनी का शक हुआ। रजाई खोलकर देखा तो अंदर खून से सना युवक का शव था। सिर पर चोट के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। न्यू कॉलोनी थाना प्रभारी तेजपाल और सेक्टर-9ए थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सील कर दिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी।

पत्थर से वार की आशंका, खून से सना पत्थर बरामद प्राथमिक जांच में पाया गया कि युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें हैं। पुलिस को घटनास्थल से खून से लथपथ एक बड़ा पत्थर भी मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या इसी पत्थर से की गई।