Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में पत्थर से सिर कूचकर बेरहमी से हत्या, रजाई में लपेटकर कूड़े के ढेर में फेंका युवक का शव

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:11 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-07 एक्सटेंशन में एक युवक का रजाई में लिपटा खून से लथपथ शव मिला। स्थानीय लोगों ने सुबह कूड़े के ढेर में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। युवक के सिर पर चोट के निशान हैं और आशंका है कि उसकी हत्या पत्थर से की गई है। पुलिस युवक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम सेक्टर-7 में वारदात की जगह पर जांच करती पुलिस। जागरण

    वरुण त्रिवेदी/संजय गुलाटी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-07 एक्सटेंशन में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पंचमुखी मंदिर और सामुदायिक भवन के सामने कूड़े के ढेर में रजाई में लिपटा एक युवक का शव मिला। शव खून से लथपथ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब साढ़े आठ बजे स्थानीय लोगों की नजर जब रजाई पर पड़ी तो उन्हें कुछ अनहोनी का शक हुआ। रजाई खोलकर देखा तो अंदर खून से सना युवक का शव था। सिर पर चोट के निशान थे।

    घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। न्यू कॉलोनी थाना प्रभारी तेजपाल और सेक्टर-9ए थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को सील कर दिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी।

    पत्थर से वार की आशंका, खून से सना पत्थर बरामद

    प्राथमिक जांच में पाया गया कि युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें हैं। पुलिस को घटनास्थल से खून से लथपथ एक बड़ा पत्थर भी मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या इसी पत्थर से की गई।

    शिनाख्त के प्रयास जारी, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही

    गुरुग्राम पुलिस युवक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे पुलिस को कोई सुराग लग सके।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, इनोवा की टक्कर से बाइक सवार दो की मौत; चार घायल