    दिल्ली में किराए के मकान में चल रहा था गंदा धंधा, तीन नाइजीरियन गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    दिल्ली के खानपुर में पुलिस ने एक किराए के मकान में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में तीन नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो केमिकल से एमडीएमए और कोकीन बनाकर एनसीआर और पूरे भारत में सप्लाई करते थे। पुलिस ने मौके से ड्रग्स और अन्य उपकरण बरामद किए हैं।

    Hero Image

    दिल्ली के खानपुर स्थित इसी घर में चल रही थी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री। फोटो- जागरण


    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। केमिकल से एमडीएमए ड्रग्स बनकर एनसीआर में तस्करी करने वाले तीन नाइजीरियन को दबोचा गया है। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार रात तस्करी करने आई दो नाइजीरियन महिलाओं को गुरुग्राम के सदर थाने से पकड़ा था। इनसे पूछताछ में दिल्ली में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाने की जानकारी मिली थी।

    इसके आधार पर रविवार सुबह इन दोनों महिलाओं की निशानदेही पर दिल्ली के खानपुर स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। यहां से एमडीएमए व्हाइट पाउडर, एमडीएमए ब्राउन, कोकीन, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कई टेप बंडल, तीन बंडल पॉलिथीन पैकिंग, तीन फोन बरामद किए गए।

    छापेमारी की सूचना पर यहां मौजूद एक नाइजीरियाई युवक फरार हो गया। नाइजीरियन गिरोह ने इस मकान को किराए पर ले रखा था और यहां पर तस्करी का धंधा चल रहे थे। पूछताछ में पता चला कि केमिकल से एमडीएम तथा कोकीन को पाउडर से बनाते थे और पूरे भारत में डार्क वेब अन्य माध्यम से सप्लाई करते थे।

    अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाला एक आरोपित काबू

    उधर, सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार रात एक आरोपित को अवैध हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले सन्नी के रूप में की गई।

    क्राइम ब्रांच ने 11 सितंबर को सेक्टर 29 से नेपाल के काठमांडू के रहने वाले अनिल को अवैध हथियार के साथ पकड़ा था। आरोपित ने पूछताछ के दौरान सन्नी के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे भी धर दबोचा। आरोपित पर चोरी, लूट व छीनाझपटी के तहत 11 केस गुरुग्राम में पहले से ही दर्ज हैं।

