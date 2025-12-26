न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए दमदमा झील बनी टूरिस्टों की पसंद, ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट; पढ़ें डिटेल्स

सतीश राघव, सोहना। नए साल की छुट्टियों का जश्न मनाने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट दमदमा झील पर आ रहे हैं। इससे टूरिस्ट स्पॉट की रौनक बढ़ गई है। टूरिस्ट बोटिंग का खूब मज़ा ले रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नए साल के दौरान टूरिस्ट के लिए बोटिंग पर डिस्काउंट का भी इंतजाम किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दमदमा झील अरावली पहाड़ियों की गोद में बसी है। यह तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह खूबसूरती न सिर्फ दिल्ली और पूरे NCR बल्कि दूसरे इलाकों से भी टूरिस्ट को आकर्षित करती है। जैसे ही नए साल की छुट्टियां शुरू हुईं, लोग अपने परिवारों के साथ झील में बोटिंग का मज़ा लेने आने लगे। गुरुवार, क्रिसमस के दिन, टूरिस्ट स्पॉट पर त्योहार जैसा माहौल था।

यह ध्यान देने वाली बात है कि सारस टूरिस्ट स्पॉट दमदमा गांव में है, जो अरावली पहाड़ियों में बसा है और साइबर सिटी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। टूरिस्ट स्पॉट के पास एक प्राकृतिक झील है जहाँ टूरिस्ट बोटिंग का मज़ा लेने आते हैं। पहले, टूरिस्ट सिर्फ बारिश या गर्मी के मौसम में बोटिंग के लिए आते थे, लेकिन अब कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। अरावली पहाड़ियों का बारिश का पानी झील में जमा होता है। झील में बोटिंग के लिए पाँच नावें उपलब्ध हैं।

गुरुग्राम से बोटिंग के लिए आए दीपक, सौरभ, दिव्या, प्रीति और नेहा ने कहा कि उन्हें बोटिंग बहुत पसंद है। चाहे बारिश का मौसम हो या सर्दी, हर मौसम में बोटिंग का एक अलग ही मज़ा है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बोटिंग के लिए आते हैं। वे साल में कम से कम पांच या छह बार आते हैं। ग्रेटर नोएडा से अपने दो दोस्तों के साथ बोटिंग के लिए आए राजेश और जय सिंह ने भी यही बात कही।

उन्होंने कहा कि उनके घर के पास दमदमा झील से बेहतर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। उन्हें बोटिंग का बहुत शौक है। जब भी उन्हें ऑफिस से छुट्टी मिलती है, वे जी भरकर बोटिंग का मज़ा लेते हैं। सारस टूरिस्ट स्पॉट के मैनेजर सुनील शर्मा का कहना है कि सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जो टूरिस्ट ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। पैडल बोटिंग का किराया ₹150 है, और रोइंग बोट राइड का किराया ₹200 है।