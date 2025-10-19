आत्मनिर्भर भारत: दीवाली पर गाय के गोबर से बने दीयों से जगमगाएंगे घर, हर वर्ष बढ़ती जा रही बिक्री

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली पर परंपराओं के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी झलक देखने को मिल रही है। कार्टरपुरी स्थित कामधेनु गोशाला में गाय के गोबर से नए डिजाइन के दीये तैयार किए गए हैं। यह डिजाइनर और पर्यावरण-अनुकूल गाय के गोबर के दीयों से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के तहत इन स्वदेशी उत्पादों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। इसके चलते दीवाली मिट्टी के दीयों के साथ गाय के गोबर से बने दीयों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

गोशाला के कर्मचारियों ने बताया कि यहां रहने वाली गायों के गोबर से दीये तैयार किए गए हैं। दीवाली से पहले ही विभिन्न संस्थानों की ओर से काफी संख्या में बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिन्हें एक लाख से अधिक दीये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। गोशाला से रोजाना दीयों की बिक्री हो रही है। ग्राहकों के बीच भगवान गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियों की भी मांग अभूतपूर्व है।