30 दिसंबर को होगी विकसित गुरुग्राम महारैली, सीएम नायब सैनी होंगे मुख्य अतिथि

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अगले सप्ताह 30 दिसंबर को कंपनी बाग मैदान में आयोजित होने वाली विकसित गुरुग्राम महारैली की तैयारी को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को जिला कार्यालय गुरुकमल में जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी के साथ ही विधायक मुकेश शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में सभी की जिम्मेदारी तय की गई। विधायक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित महारैली के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इनके अलावा कई वरिष्ठ भाजपा नेता, मंत्री व विधायक महारैली में शामिल होंगे। बैठक में जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी एवं विधायक मुकेश शर्मा ने दावा किया विकसित गुरुग्राम महारैली न केवल ऐतिहासिक होगी बल्कि गुरुग्राम में हुई अभी तक की सभी रैलियों के रिकार्ड तोड़ देगी। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुरुग्राम में उनकी यह पहली महारैली है। इसका उद्देश्य गुरुग्राम निवासियों को योजनाओं की भेंट देना है। सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से तैयारी में जुट जाएं।