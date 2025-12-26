अरावली के रायसीना हिल्स फार्महाउस पर अवैध पार्टी पर छापा, पुलिस ने मुख्य आयोजक को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। न्यू ईयर से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अरावली की रायसीना हिल्स पर बने एक फार्महाउस पर चल रही अवैध पार्टी पर छापा मारा। रेड में पुलिस ने 130 ग्राम चरस, 101 बोतल बीयर, 23 बोतल अंग्रेजी शराब और तेज आवाज वाला म्यूजिक सिस्टम बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके से पार्टी का आयोजन करने वाला मुख्य आरोपित भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति देर रात तक चल रही इस पार्टी से क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका थी। न्यू ईयर से पहले ऐसी गतिविधियों पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है।

भौंडसी थाना पुलिस को सूत्रों से एक सूचना पहाड़ी में स्थित फार्म हाउस में अवैध पार्टी होने की मिली। बादशाहपुर के सहायक पुलिस आयुक्त सुरेंद्र फोगाट, पुलिस थाना भौंडसी, पुलिस थाना सेक्टर-65, अपराध शाखा 39 व अपराध शाखा 40 की पुलिस टीम ने ए-58 फार्म हाउस अरावली रायसीना भोंडसी पर रेड की। जहां पर अवैध पार्टी चल रही थी। काफी संख्या युवक व युवतियां पार्टी में मौजूद थे। जिनसे पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई।

पूछताछ से पुलिस को पता चला कि इस पार्टी का आयोजनकर्ता आनंद है। पुलिस टीम ने गाजियाबाद के वैशाली के आनंद को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को तलाशी के दौरान काफी मात्रा में शराब की बोतले मिली। आरोपित के कब्जा से 130 ग्राम चरस व घटना स्थल से 101 बोतल बीयर व 23 बोतल अंग्रेजी शराब प्राप्त होने व बिना परमिशन के डीजे बजाकर अवैध पार्टी करने पर एनडीपीएस अधिनियम,आबकारी अधिनियम, अलग-अलग की धाराओं के तहत पुलिस थाना भोंडसी में मामला दर्ज किया गया।