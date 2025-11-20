कम बजट में घर: गुरुग्राम-सोहना-रेवाड़ी में नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर, जल्द शुरू होगी ड्रॉ प्रक्रिया
गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में सरकार ने नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से मध्यम वर्ग के परिवारों को कम बजट में घर खरीदने का अवसर मिलेगा। जल्द ही ड्रॉ प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे इच्छुक खरीदार आवेदन कर सकेंगे और किफायती आवास का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है।
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम, सोहना, रेवाड़ी और फरुखनगर क्षेत्र में आम लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नए अफ़ोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। विभाग द्वारा जारी ताजा सूची के अनुसार कई बिल्डरों को अलग-अलग स्थानों पर प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब इन योजनाओं की ड्राॅ प्रक्रिया शुरू की जानी है।
जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित काॅलोनाइजरों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इनमें सेक्टर-99ए में डिशिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-3, फरुखनगर में यूवी लैंडबेस प्राइवेट लिमिटेड, रेवाड़ी स्थित जय गंगा कैसल प्राइवेट लिमिटेड के दो प्रोजेक्ट, सेक्टर-25, सोहना में रिसिआनिक रियल्टी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-93, गुरुग्राम में पेगासस लैंड एंड हाउसिंग (तीसरा ड्रा) शामिल है।
इन योजनाओं की ड्राॅ प्रक्रिया अभी तक लंबित है, लेकिन विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इन प्रोजेक्ट्स की ड्रा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
नई योजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, सोहना, रेवाड़ी एवं फरुखनगर के आम परिवारों को किफायती दरों पर मकान लेने का नया अवसर मिलेगा। विभाग ड्रा की तारीख और आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश पोर्टल पर अलग से जारी करेगा।
इन परियोजनाओं के लांच होने से क्षेत्र में हजारों किफायती आवासों के निर्माण का रास्ता खुलेगा, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
