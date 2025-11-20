कम बजट में घर: गुरुग्राम-सोहना-रेवाड़ी में नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर, जल्द शुरू होगी ड्रॉ प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम, सोहना, रेवाड़ी और फरुखनगर क्षेत्र में आम लोगों को किफायती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नए अफ़ोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। विभाग द्वारा जारी ताजा सूची के अनुसार कई बिल्डरों को अलग-अलग स्थानों पर प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। अब इन योजनाओं की ड्राॅ प्रक्रिया शुरू की जानी है।

