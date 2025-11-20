गुरुग्राम में चार राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक, संगठित अपराधों पर ठोस कार्रवाई करने का लिया संकल्प

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरुवार को आयोजित की गई समन्वय बैठक में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से संगठित अपराधों के खिलाफ ठोस एवं तेज कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा की एसटीएफ यूनिट्स, स्पेशल सेल, क्राइम टीमों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी पुलिस अधिकारियों के बीच फरार अपराधियों और वित्तीय मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए समन्वय बनाने पर चर्चा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साझा की गई जानकरियां पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में विभिन्न अपराधों, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने, अपराधों पर अंकुश लगाने, अवैध हथियारों, मादक पदार्थो की सप्लाई, तस्करी सहित सक्रिय गैंग्स्टरों, उनके अपराध करने के तरीकों, गैंग्स्टर्स व उनके साथी अपराधियों की वर्तमान स्थिति आदि की जानकारी साझा की गई।

विभिन्न राज्यों के बीच अपराध नियंत्रण से संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करना, गंभीर व संगठित अपराधों के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार करने के साथ आपसी समन्वय को सुदृढ़ करने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया।

कई क्षेत्रों पर रहा फोकस बैठक में अंतरराज्यीय अपराधियों की पहचान एवं निगरानी तंत्र को मजबूत करने, विभिन्न राज्यों में सक्रिय कुख्यात अपराधियों, गैंग्स्टरों और फरार आरोपितों की सूची तथा उनके वर्तमान लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न, वित्तीय स्रोतों तथा नेटवर्क की वर्तमान जानकारी साझा करने, उच्च-जोखिम वाले अपराधियों के तकनीकी सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट और अनलाइंड नेटवर्क की मानिटरिंग को मजबूत करने के बारे में चर्चा की गई।

अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए देश के अंदर और बाहर से हथियारों की तस्करी के स्रोत, मार्ग, आपूर्तिकर्ताओं, मध्यस्थों और फील्ड-आपरेटर्स की जानकारी, अवैध फैक्ट्रियों की पहचान, पड़ोसी राज्यों में बनने वाले हथियारों के नेटवर्क और उनकी डिलीवरी मोडस आपरेंडी की जानकारी साझा करके उन पर कार्रवाई करने के बारे में कहा गया।

अधिकारियों ने लिया संकल्प पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से संगठित अपराधों के खिलाफ ठोस एवं तेज कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। सभी राज्यों ने भविष्य में भी ऐसी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति जताई।