गिरिराज पर्वत पर स्थापित किए जाएंगे 111 फीट ऊंचे हनुमान, गुरुग्राम में बन रही प्रतिमा कई मायनों में खास

गोविन्द फलस्वाल, मानेसर। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा मानेसर में तैयार होकर वहां लगाई जाएगी। नाथद्वारा में ही स्टैचू ऑफ बिलीफ 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थित है। इस प्रतिमा को मातूराम आर्ट सेंटर की ओर से तैयार किया गया था। मातूराम आर्ट सेंटर के सीईओ मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत ने बताया कि नाथद्वारा में बनने वाली हनुमान जी की प्रतिमा का लगभग 90 फीसद कार्य पूरा हो चुका है।

200 टन वजनी इस प्रतिमा को भूकंप रोधी मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इस मटेरियल की जांच कनाडा की लैब से कराई गई है। इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए थाइलैंड के बैंकॉक गोल्डन रंग मंगवाया गया है। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास के ऊपर मेटल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाएगा। इससे प्रतिमा को हवा की नमी से भी नुकसान नहीं होगा। प्रतिमा के आभूषण भी विशेष रंग से तैयार किए जाएंगे। इनमें राजस्थानी पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखेगी। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा में प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं होगा।

25 किलोमीटर दूर से दिखेगी प्रतिमा 450 फुट ऊंचे पर्वत पर बनने वाली 111 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। इस प्रतिमा को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह नाथद्वारा स्थित भगवान शिव की प्रतिमा की ओर आराधना में लीन नजर आए।