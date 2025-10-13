गिरिराज पर्वत पर स्थापित किए जाएंगे 111 फीट ऊंचे हनुमान, गुरुग्राम में बन रही प्रतिमा कई मायनों में खास
राजस्थान के नाथद्वारा में गिरिराज पर्वत पर 111 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। मानेसर में निर्मित यह प्रतिमा भूकंपरोधी है और इसे विशेष रंगों से सजाया गया है। 200 टन वजनी यह प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी और भगवान शिव की प्रतिमा की ओर आराधना करती हुई प्रतीत होगी। 80 लोगों की टीम इसे बनाने में जुटी है।
गोविन्द फलस्वाल, मानेसर। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा मानेसर में तैयार होकर वहां लगाई जाएगी।
नाथद्वारा में ही स्टैचू ऑफ बिलीफ 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थित है। इस प्रतिमा को मातूराम आर्ट सेंटर की ओर से तैयार किया गया था। मातूराम आर्ट सेंटर के सीईओ मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत ने बताया कि नाथद्वारा में बनने वाली हनुमान जी की प्रतिमा का लगभग 90 फीसद कार्य पूरा हो चुका है।
200 टन वजनी इस प्रतिमा को भूकंप रोधी मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इस मटेरियल की जांच कनाडा की लैब से कराई गई है। इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए थाइलैंड के बैंकॉक गोल्डन रंग मंगवाया गया है।
इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास के ऊपर मेटल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाएगा। इससे प्रतिमा को हवा की नमी से भी नुकसान नहीं होगा। प्रतिमा के आभूषण भी विशेष रंग से तैयार किए जाएंगे। इनमें राजस्थानी पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखेगी। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा में प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं होगा।
25 किलोमीटर दूर से दिखेगी प्रतिमा
450 फुट ऊंचे पर्वत पर बनने वाली 111 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। इस प्रतिमा को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह नाथद्वारा स्थित भगवान शिव की प्रतिमा की ओर आराधना में लीन नजर आए।
प्रतिमा को मुंबई के व्यवसायी गिरीश भाई शाह द्वारा तैयार कराया गया है। इसे नाथद्वारा कमेटी से मंजूरी लेकर तैयार किया जा रहा है। 80 लोगों की टीम इसे तैयार करने में लगी हुई है।
मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत।
- 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर तैयार होगी प्रतिमा।
- 150 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवाओं का भी नहीं होगा प्रभाव।
- 80 लोगों की टीम तैयार कर रही प्रतिमा।
- 200 टन होगा प्रतिमा का वजन।
- 90 फीसद कार्य हो चुका है पूरा।
हनुमान जी की प्रतिमा का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसे नाथद्वारा ले जाकर एसेंबल किया जाएगा। प्रतिमा को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि भगवान शिव की प्रतिमा के सामने भक्तिभाव में दिखे।
- नरेश कुमार कुमावत, मूर्तिकार
