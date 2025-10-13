गुरुग्राम में सड़क बनते ही उखड़ने लगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नगर निगम का बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मालिबु टाउन क्षेत्र में सड़क बनाते ही उखड़ गई। इसको लेकर निगम ने देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाते हुए ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी जारी की है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एजेंसी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कार्य में त्रुटि या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मालिबु टाउन क्षेत्र में सड़कों को बनाने के कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर निगम ने एजेंसी के विरुद्ध सख्त कदम उठाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाई गई है और उसे कार्य को दोबारा गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि एजेंसी ने दोबारा लापरवाही बरतती, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा उसके रिस्क एंड कॉस्ट पर कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाएगा।

5.75 करोड़ की लागत का है काम नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मालिबु टाउन की सड़कों की मरम्मत का कार्य देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपा गया था, जिसकी लागत 5.75 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने मानसून से पहले कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई।