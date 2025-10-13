Language
    गुरुग्राम में सड़क बनते ही उखड़ने लगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नगर निगम का बड़ा एक्शन

    By Sandeep Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    गुरुग्राम के मालिबु टाउन में सड़क बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग होने पर निगम ने देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर जुर्माना लगाया और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है।

     निगम ने जारी किया नोटिस, ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मालिबु टाउन क्षेत्र में सड़क बनाते ही उखड़ गई। इसको लेकर निगम ने देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाते हुए ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी जारी की है।

    निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एजेंसी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कार्य में त्रुटि या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मालिबु टाउन क्षेत्र में सड़कों को बनाने के कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर निगम ने एजेंसी के विरुद्ध सख्त कदम उठाया है।

    अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाई गई है और उसे कार्य को दोबारा गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि एजेंसी ने दोबारा लापरवाही बरतती, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा उसके रिस्क एंड कॉस्ट पर कार्य किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाएगा।

    5.75 करोड़ की लागत का है काम

    नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मालिबु टाउन की सड़कों की मरम्मत का कार्य देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपा गया था, जिसकी लागत 5.75 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने मानसून से पहले कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई।

    निगम ने एजेंसी को दोबारा कार्य करने के निर्देश दिए, किंतु मानसून के बाद दोबारा शुरू किए गए कार्य में भी गुणवत्ता मानकों की पूर्ति नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा कंपनी पर दस प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है तथा अंतिम नोटिस जारी किया गया है।

    नगर निगम की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। किसी भी एजेंसी को लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुणवत्ता के साथ समझौता करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी इंजीनियरों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और यदि किसी भी कार्य में अनियमितता या मानकों में कमी पाई जाए, तो तुरंत रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

    - प्रदीप दहिया, निगमायुक्त गुरुग्राम।