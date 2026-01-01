नए साल पर बुझ गया घर का चिराग, टायर फटने से लपटी कार; वृंदावन जा रहे पांच दोस्तों में से एक की मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बाटा मेट्रो स्टेशन के सामने बृहस्पतिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। टायर फटने के बाद कार पलट गई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक युवक की हालत गंभीर है। घटना तड़के तीन बजे की है।

बताया गया कि जवाहर कॉलोनी में रहने वाले पांच दोस्त वृंदावन जा रहे थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जवाहर कॉलोनी के रहने वाले सारांश, लक्ष्य, राघव, तुषार और यथार्थ ने नए साल पर वृदांवन जाने की योजना बनाई थी। पांचों दोस्त बृहस्पतिवार तड़के तीन बजे घर से निकल गए। पांचों दोस्तों ने पहले एनआइटी-1 स्थित संतों के गुरुद्वारे में मत्था टेका।