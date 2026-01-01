Language
    नए साल पर बुझ गया घर का चिराग, टायर फटने से लपटी कार; वृंदावन जा रहे पांच दोस्तों में से एक की मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:26 PM (IST)

    फरीदाबाद में बाटा मेट्रो स्टेशन के पास गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टायर फटने से एक कार पलट गई, जिसमें जवाहर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक स ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बाटा मेट्रो स्टेशन के सामने बृहस्पतिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। टायर फटने के बाद कार पलट गई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक युवक की हालत गंभीर है। घटना तड़के तीन बजे की है।

    बताया गया कि जवाहर कॉलोनी में रहने वाले पांच दोस्त वृंदावन जा रहे थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

    जवाहर कॉलोनी के रहने वाले सारांश, लक्ष्य, राघव, तुषार और यथार्थ ने नए साल पर वृदांवन जाने की योजना बनाई थी। पांचों दोस्त बृहस्पतिवार तड़के तीन बजे घर से निकल गए। पांचों दोस्तों ने पहले एनआइटी-1 स्थित संतों के गुरुद्वारे में मत्था टेका।

    इसके बाद वह बलेनो कार से वृंदावन के लिए निकल गए। कार को सारांश चला रहा था। लक्ष्य ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। वहीं राघव, तुषार और यथार्थ पीछे की सीट पर बैठे हुए थे।

    बताया गया कि नीलम फ्लाईओवर पार करने के बाद जैसे ही गाड़ी बाटा मेट्रो स्टेशन के सामने आई तो टायर फट गया। जिसके बाद गाड़ी ग्रिल में टकराई और डिवाइडर पर जाकर पलट गई। इस दौरान गाड़ी का शीशा टूट गया, जिससे गाड़ी चलाने वाला सारांश सड़क पर आकर गिरा। सारांश का सिर रोड पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।

    वहीं, पीछे बैठे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लक्ष्य को हल्की चोटे आई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाकी चारों को गाड़ी से निकाला। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, सारांश का शव पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के पीएम हाउस में भिजवाया गया। पांचों युवक ग्रेजुएशन कर रहे थे। जवाहर कॉलोनी में ही आसपास रहते थे।