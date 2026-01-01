चलती कार से खतरनाक स्टंटबाजी पड़ी भारी, फरीदाबाद पुलिस ने चार ड्राइवरों के खिलाफ दर्ज किया केस
फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में कुछ लड़के-लड़कियां चलती कारों से खतरनाक स्टंट करते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 की सड़कों पर कारों से बाहर निकलकर कई लड़के व लड़कियां स्टंट करती नजर आई। मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बीपीटीपी थाना प्रभारी ने बताया कि 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा था। जिसमें लड़के व लड़कियां चलती कारों में खतरनाक रुप से अपनी व दूसरे वाहन चालकों की जान जोखिम में डालकर कारों से स्टंटबाजी कर रहे थे।
बताया गया कि तीन गाड़ियों के नंबर पुलिस को मिल गए। ये वीडियो मार्डन दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 88 से अमृता अस्पताल रोड की तरफ का था। तीनों अज्ञात कार चालकों के खिलाफ दूसरों की जान खतरे में डालने और सार्वजनिक स्थलों पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गाड़ियों की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।