चलती कार से खतरनाक स्टंटबाजी पड़ी भारी, फरीदाबाद पुलिस ने चार ड्राइवरों के खिलाफ दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 की सड़कों पर कारों से बाहर निकलकर कई लड़के व लड़कियां स्टंट करती नजर आई। मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बीपीटीपी थाना प्रभारी ने बताया कि 30 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा था। जिसमें लड़के व लड़कियां चलती कारों में खतरनाक रुप से अपनी व दूसरे वाहन चालकों की जान जोखिम में डालकर कारों से स्टंटबाजी कर रहे थे।