NCERT की सौगात: स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध होंगे 11वीं-12वीं के मुफ्त कोर्स, 20 फरवरी तक करें आवेदन

फरीदाबाद के छात्रों के लिए खुशखबरी! एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध ये कोर्स बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की है। यह कोर्स स्वयम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करना है।

20 फरवरी तक करें आवेदन बोर्ड परीक्षा की नि:शुल्क तैयारी के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी कक्षा अकाउंटेंसी, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर सकेंगे। जबकि बारहवीं कक्षा के छात्र जीवविज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर सकेंगे।