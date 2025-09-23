Language
    NCERT की सौगात: स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध होंगे 11वीं-12वीं के मुफ्त कोर्स, 20 फरवरी तक करें आवेदन

    By Nibha Rajak Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:20 PM (IST)

    फरीदाबाद के छात्रों के लिए खुशखबरी! एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध ये कोर्स बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा।

    बोर्ड परीक्षा की निशुल्क तैयारी कर सकेंगे विद्यार्थी, आवेदन शुरू

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की है। यह कोर्स स्वयम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करना है।

    20 फरवरी तक करें आवेदन

    बोर्ड परीक्षा की नि:शुल्क तैयारी के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। विद्यार्थी 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी कक्षा अकाउंटेंसी, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर सकेंगे। जबकि बारहवीं कक्षा के छात्र जीवविज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र विषय की तैयारी कर सकेंगे।

    विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा

    24 सप्ताह के कोर्स के बाद तीन मार्च को विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए दो मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। परीक्षा में जो भी विद्यार्थी 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे शहर के विद्यार्थियों को फायदा होगा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी तैयारी कर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो जिला का परीक्षा परिणाम भी सुधरेगा।

    परीक्षाओं की तैयारी अच्छी होगी

    विद्यार्थियों को इस संबंध में बता दिया गया है। उन्होंने कोर्स के लिए आवेदन भी करना शुरू कर दिया है। एनसीइआरटी द्वारा दी जा रही सुविधा से परीक्षाओं की तैयारी अच्छी होगी।

    -रविंद्र मनचंदा, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय।

