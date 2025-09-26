फरीदाबाद में सूरजकुंड दीवाली मेले की तैयारी तेज, 300 स्टॉल की बुकिंग; CM सैनी 2 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन

फरीदाबाद में एक साल के अंतराल के बाद सूरजकुंड दीवाली मेला 2 अक्टूबर से शुरू होगा जिसके लिए 300 स्टॉल बुक हो चुके हैं। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 454 स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिनमें 54 फ़ूड कोर्ट के होंगे। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यह मेला अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से अलग पूरी तरह से व्यावसायिक होगा। पिछले साल चुनाव के कारण यह आयोजित नहीं हो पाया था।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एक वर्ष के अंतराल के बाद इस बार दो अक्टूबर से शुरू हाेने वाले सूरजकुंड दीवाली मेले के लिए 300 स्टालों की बुकिंग की जा चुकी है। हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से मेला परिसर में 454 स्टाल की व्यवस्था की गई है।

इनमें से 54 स्टाल फूड कोर्ट के होगे।सभी स्टाल वीआइपी गेट के नजदीक ही लगाए जाएंगे। दीवाली मेले का उद्घाटन दो अक्टूबर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा करेंगे। मेले का समापन समारोह सात सितंबर शाम पांच बजे किया जाएगा।