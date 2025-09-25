फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, दो बेटियों का कत्ल कर पिता ने खुद को उतारा मौत के घाट
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां सेक्टर-8 में निखिल नामक एक व्यक्ति ने अपनी दो बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सेक्टर-8 में एक व्यक्ति ने अपनी दो बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि बेटियों की हत्या करके खुद आत्महत्या करने वाले का नाम निखिल है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।