फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, दो बेटियों का कत्ल कर पिता ने खुद को उतारा मौत के घाट

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां सेक्टर-8 में निखिल नामक एक व्यक्ति ने अपनी दो बेटियों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

दो बेटियों की हत्या करने के बाद पिता ने आत्महत्या कर ली।