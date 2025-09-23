Language
    THAR से प्रॉपर्टी डीलर को कुचला... पुलिस के हत्थे चढ़े चार आरोपी, जल्द सामने आएगा हादसे का सच

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:09 PM (IST)

    THAR Accident फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला की थार से कुचलकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सेंट्रल उषा ने गिरफ्तारी की जानकारी दी लेकिन नाम नहीं बताए गए हैं। एसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी पूछताछ करेगी और चश्मदीदों से आरोपियों की पहचान करवाई जाएगी।

    थार से प्रॉपर्टी डीलर को कुचलने वाले चार आरोपी गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। Faridabad Thar Accident फरीदाबाद में सेक्टर-12 में एसीपी राजेश लोहान की थार से कुचले गए प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस का दावा है कि थार में यह चारों आरोपी बैठे हुए थे। डीपीसी सेंट्रल उषा ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी। हालांकि, आरोपियों के नाम पुलिस ने अभी तक नहीं बताए है।

    पुलिस के अनुसार, एसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में पूछताछ के लिए एसआईटी बनाई गई है। वहीं, मौके पर मौजूद चश्मदीद से आरोपियों की शिनाख्त करवाई जाएगी।

    उधर, मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं कर लेते हैं। तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मनोज के भाई विक्की ने बताया कि अमन और मनदीप से उनका झगड़ा हुआ था। ऐसे में मनदीप और अमन चारों आरोपियों को पहचानते हैं। यह दोनों ही आरोपियों की शिनाख्त करेंगे। आरोप है कि पुलिस असली आरोपियों को बचाने के लिए किसी और को भी पेश कर सकती है।

