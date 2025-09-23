THAR से प्रॉपर्टी डीलर को कुचला... पुलिस के हत्थे चढ़े चार आरोपी, जल्द सामने आएगा हादसे का सच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। Faridabad Thar Accident फरीदाबाद में सेक्टर-12 में एसीपी राजेश लोहान की थार से कुचले गए प्रॉपर्टी डीलर मनोज मंगला के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस का दावा है कि थार में यह चारों आरोपी बैठे हुए थे। डीपीसी सेंट्रल उषा ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी। हालांकि, आरोपियों के नाम पुलिस ने अभी तक नहीं बताए है।

पुलिस के अनुसार, एसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में पूछताछ के लिए एसआईटी बनाई गई है। वहीं, मौके पर मौजूद चश्मदीद से आरोपियों की शिनाख्त करवाई जाएगी।

उधर, मृतक के परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों की शिनाख्त नहीं कर लेते हैं। तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मनोज के भाई विक्की ने बताया कि अमन और मनदीप से उनका झगड़ा हुआ था। ऐसे में मनदीप और अमन चारों आरोपियों को पहचानते हैं। यह दोनों ही आरोपियों की शिनाख्त करेंगे। आरोप है कि पुलिस असली आरोपियों को बचाने के लिए किसी और को भी पेश कर सकती है।