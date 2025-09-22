Faridabad News: एसीपी की थार की टक्कर से प्रॉपर्टी डीलर की मौत, परिजनों ने बादशाह खान अस्पताल में किया हंगामा

फरीदाबाद में थार की टक्कर से एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बादशाह खान अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि थार ड्राइवर ने जानबूझकर प्रॉपर्टी डीलर को कुचला और वह नशे में था। पुलिस ने सड़क हादसे का मामला दर्ज किया जिससे नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया ।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-12 टाउन पार्क के पास रविवार देर रात स्टंट कर रही एसीपी सराय राजेश लोहान की थार ने प्रापर्टी डीलर को कुचल दिया। प्रापर्टी डीलर ने थार चालक को रोकने का प्रयास किया था। थार गाड़ी एसीपी सराय राजेश लोहान के नाम से ही रजिस्टर्ड है।

एसीपी ने स्वीकार किया कि थार को उनका ड्राइवर चला रहा था। जबकि मृतक के स्वजन का आरोप है कि थार को एसीपी का बेटा या उसके परिवार का कोई सदस्य चला रहा था। अब पुलिस उनके परिवार के सदस्य को बचाने में लगी है। इसलिए थार ड्राइवर द्वारा चलाई जाने की बात कही जा रही है।

बड़ा सवाल यह भी है कि जब थार एसीपी का ड्राइवर चला रहा था तो उन्हें उसका नाम कैसे नहीं पता। वैसे भी पुलिस महकमे में ड्राइवर कोई पुलिसकर्मी ही होता है। जहां घटना हुई, वह जगह सेंट्रल थाना से करीब 300 मीटर दूर हैं। लेकिन मौके पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे।

स्वजन का यह भी आरोप है कि थार चालक ने जानबूझ कर टक्कर मारी है। स्वजन ने सोमवार को करीब दो घंटे पहले सेंट्रल थाने और फिर बादशाह खान अस्पताल के शवगृह के बाहर हंगामा किया। स्वजन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने दबाव में आकर इसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार का भाई मनोज कुमार प्रापर्टी डीलर था। वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप के साथ रविवार को वृंदावन गया था। देर रात करीब एक बजे सभी सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के आफिस पर पहुंचे।

जहां से मनदीप और अमन सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने चले गए। वहां सेक्टर-12 कट के पास एक युवक थार को बेतरतीब तरीके से चला रहा था। मनदीप ने उसे टोक दिया। थार में बैठे चार युवकाें और उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख मनदीप और अमन बाइक लेकर प्रवेश के आफिस की ओर चल दिए।

पीछे से थार आई और उसने बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की और भाग गए। खाना लाने में देरी होने की वजह से मनोज अपने अन्य दोस्तों के साथ सेक्टर-12 धर्मा ढाबा के पास पहुंचे। वहां मनदीप ने मनोज थार चालक की हरकत के बारे में बताया।

इसके बाद मनोज अपने साथियों के साथ थार सवार को खोजते हुए टाउन पार्क के सामने ओजोन पार्क के पास पहुंच गया। वहां थार चालक स्टंट कर रहा है। मनोज ने थार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने उसे कुचल दिया। पास में खड़े दोस्तों ने मनोज को सेक्टर-16 स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया।