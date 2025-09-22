Language
    Faridabad News: एसीपी की थार की टक्कर से प्रॉपर्टी डीलर की मौत, परिजनों ने बादशाह खान अस्पताल में किया हंगामा

    By deepak pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    फरीदाबाद में थार की टक्कर से एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बादशाह खान अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि थार ड्राइवर ने जानबूझकर प्रॉपर्टी डीलर को कुचला और वह नशे में था। पुलिस ने सड़क हादसे का मामला दर्ज किया जिससे नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया ।

    बादशाह खान अस्पताल में पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए परिजन। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।  सेक्टर-12 टाउन पार्क के पास रविवार देर रात स्टंट कर रही एसीपी सराय राजेश लोहान की थार ने प्रापर्टी डीलर को कुचल दिया। प्रापर्टी डीलर ने थार चालक को रोकने का प्रयास किया था। थार गाड़ी एसीपी सराय राजेश लोहान के नाम से ही रजिस्टर्ड है।

    एसीपी ने स्वीकार किया कि थार को उनका ड्राइवर चला रहा था। जबकि मृतक के स्वजन का आरोप है कि थार को एसीपी का बेटा या उसके परिवार का कोई सदस्य चला रहा था। अब पुलिस उनके परिवार के सदस्य को बचाने में लगी है। इसलिए थार ड्राइवर द्वारा चलाई जाने की बात कही जा रही है।

    बड़ा सवाल यह भी है कि जब थार एसीपी का ड्राइवर चला रहा था तो उन्हें उसका नाम कैसे नहीं पता। वैसे भी पुलिस महकमे में ड्राइवर कोई पुलिसकर्मी ही होता है। जहां घटना हुई, वह जगह सेंट्रल थाना से करीब 300 मीटर दूर हैं। लेकिन मौके पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे।

    स्वजन का यह भी आरोप है कि थार चालक ने जानबूझ कर टक्कर मारी है। स्वजन ने सोमवार को करीब दो घंटे पहले सेंट्रल थाने और फिर बादशाह खान अस्पताल के शवगृह के बाहर हंगामा किया। स्वजन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने दबाव में आकर इसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार का भाई मनोज कुमार प्रापर्टी डीलर था। वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप के साथ रविवार को वृंदावन गया था। देर रात करीब एक बजे सभी सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के आफिस पर पहुंचे।

    जहां से मनदीप और अमन सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने चले गए। वहां सेक्टर-12 कट के पास एक युवक थार को बेतरतीब तरीके से चला रहा था। मनदीप ने उसे टोक दिया। थार में बैठे चार युवकाें और उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख मनदीप और अमन बाइक लेकर प्रवेश के आफिस की ओर चल दिए।

    पीछे से थार आई और उसने बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की और भाग गए। खाना लाने में देरी होने की वजह से मनोज अपने अन्य दोस्तों के साथ सेक्टर-12 धर्मा ढाबा के पास पहुंचे। वहां मनदीप ने मनोज थार चालक की हरकत के बारे में बताया।

    इसके बाद मनोज अपने साथियों के साथ थार सवार को खोजते हुए टाउन पार्क के सामने ओजोन पार्क के पास पहुंच गया। वहां थार चालक स्टंट कर रहा है। मनोज ने थार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने उसे कुचल दिया। पास में खड़े दोस्तों ने मनोज को सेक्टर-16 स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां डाॅक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक मनोज की बहन पूनम जैन व विक्की ने कहा कि उनके भाई की हत्या हुई है। इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी जानी चाहिए। तभी हमें न्याय मिलेगा।

    सेंट्रल थाना प्रभारी ने बताया कि थार मालिक एसीपी को नोटिस भेज दिया है। उनसे पूछा है कि घटना के समय थार कौन चला रहा था। नाम सामने आने पर मामले की जांच की जाएगी।

    पहले भी थार से हो चुकी है ये घटनाएं

    • 25 अगस्त 2025 को थार ने बड़ौली पुल के पास रहने वाली गुड्डी देवी को सड़क पार करते समय कुचल दिया।
    • 6 अगस्त 2025 को सूरजकुंड रोड पर थार चालक ने महिला को टक्कर मारी। जिससे उसकी मौत हो गई।
    • 29 जुलाई 2025 में थार की टक्कर से स्कूटी सवार पति पत्नी और बेटी की हो गई थी मौत

    एसीपी राजेश लोहान से सीधी बातचीत

    प्रश्न: थार किसकी थी?

    थार मेरे नाम ही रजिस्टर्ड है

    प्रश्न: थार कौन चला रहा था?

    थार मेरा ड्राइवर चला रहा था। लेकिन माफ करना मैं नाम नहीं बता सकता।

    प्रश्न: क्या थार आपका बेटा चला रहा था?

    नहीं यह किसने कहा, आरोप बिल्कुल गलत हैं। फिर कह रहा हूं, कार ड्राइवर ही चला रहा था। अभी मैं परेशान हूं, मैं पुलिस की हर तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार हूं।

