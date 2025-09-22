पिता की आंखों के सामने बेटे को कुचला... हादसे ने छीन लिया जिगर का टुकड़ा, मां का रो-रोकर बुरा हाल
फरीदाबाद में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी सवार एक किशोर को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था तभी तालाब के पास यह दुर्घटना हुई। पिता गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी सवार किशोर को कुचल दिया है। बताया गया कि किशोर अपने पिता के साथ स्कूटी पर मार्केट जा रहा था।
सरूरपुर की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले गोपाल पुराने दस्ताने बेचने का काम करते हैं। वह पिछले काफी समय से परिवार के साथ दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। उनका बेटा मोहन छठी क्लास में पढ़ता था। रविवार शाम को गोपाल अपने बेटे मोहन के साथ मार्केट जा रहा था। इस दौरान मोहन स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ था।
बताया जा रहा है कि तालाब के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गोपाल दूर जा कर गिरा, जबकि ट्रैक्टर मोहन को कुचलकर निकल गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गोपाल भी बेहोश हो गया।
वहीं, आसपास के लोगों ने गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराया। मुजेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
