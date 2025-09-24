थार से हत्या मामले में पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप, ACP का बेटा सहित तीनों आरोपी भेजे गए जेल

फरीदाबाद में थार से कुचलकर प्रॉपर्टी डीलर मनोज की हत्या के मामले में एसीपी के बेटे सहित तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मृतक की बहन ने पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना स्टंट करने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई जिसमें मनोज को थार से कुचल दिया गया।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। थार से कुचलकर प्राॅपर्टी डीलर की हत्या मामले में पुलिस ने एसीपी राजेश लोहान के बेटे सहित तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपितों में एसीपी का बेटा हिमांशु, दोस्त निशांत और केशव चौधरी शामिल है। पुलिस जांच में पता लगा है कि एसीपी का बेटा हिमांशु ही थार चला रहा था। मामले में मृतक मनोज की बहन पूनम ने बताया कि पुलिस ने थार के बोनट और एक्सल को बदला है ताकि मामले को कमजोर किया जा सके।

टोकने पर भड़के स्टंटबाज नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार का भाई मनोज कुमार प्राॅपर्टी डीलर था। वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और मनदीप के साथ रविवार को वृंदावन गया था।

देर रात करीब एक बजे सभी सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के ऑफिस पर पहुंचे। जहां से मनदीप और अमन सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने चले गए। वहां सेक्टर-12 कट के पास एक युवक थार को बेतरतीब तरीके से चला रहा था।

मनदीप ने उसे टोक दिया। इस थार में बैठे चार युवकाें की उसके साथ कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख मनदीप और अमन बाइक लेकर दाेस्त प्रवेश के ऑफिस की ओर चल दिए। इधर पीछे से थार फिर आई और उसने बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की और भाग गए।