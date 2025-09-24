थार से हत्या मामले में पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप, ACP का बेटा सहित तीनों आरोपी भेजे गए जेल
फरीदाबाद में थार से कुचलकर प्रॉपर्टी डीलर मनोज की हत्या के मामले में एसीपी के बेटे सहित तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मृतक की बहन ने पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना स्टंट करने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई जिसमें मनोज को थार से कुचल दिया गया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। थार से कुचलकर प्राॅपर्टी डीलर की हत्या मामले में पुलिस ने एसीपी राजेश लोहान के बेटे सहित तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपितों में एसीपी का बेटा हिमांशु, दोस्त निशांत और केशव चौधरी शामिल है। पुलिस जांच में पता लगा है कि एसीपी का बेटा हिमांशु ही थार चला रहा था। मामले में मृतक मनोज की बहन पूनम ने बताया कि पुलिस ने थार के बोनट और एक्सल को बदला है ताकि मामले को कमजोर किया जा सके।
टोकने पर भड़के स्टंटबाज
नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार का भाई मनोज कुमार प्राॅपर्टी डीलर था। वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और मनदीप के साथ रविवार को वृंदावन गया था।
देर रात करीब एक बजे सभी सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के ऑफिस पर पहुंचे। जहां से मनदीप और अमन सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने चले गए। वहां सेक्टर-12 कट के पास एक युवक थार को बेतरतीब तरीके से चला रहा था।
मनदीप ने उसे टोक दिया। इस थार में बैठे चार युवकाें की उसके साथ कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख मनदीप और अमन बाइक लेकर दाेस्त प्रवेश के ऑफिस की ओर चल दिए। इधर पीछे से थार फिर आई और उसने बाइक को टक्कर मारने की कोशिश की और भाग गए।
यह भी पढ़ें- THAR से प्रॉपर्टी डीलर को कुचला... पुलिस के हत्थे चढ़े चार आरोपी, जल्द सामने आएगा हादसे का सच
चालक की हरकत के बारे में बताया
वहीं, खाना लाने में देरी होने की वजह से मनोज अपने अन्य दोस्तों के साथ सेक्टर-12 धर्मा ढाबा के पास पहुंचे तो वहां मनदीप ने मनोज को थार चालक की हरकत के बारे में बताया।
इसके बाद मनोज अपने साथियों के साथ थार सवार को खोजते हुए टाउन पार्क के सामने ओजोन पार्क के पास पहुंच गया। वहां थार चालक स्टंट करता दिखा। मनोज ने थार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने उसे कुचल दिया।
दोस्त मनोज को लेकर पहुंचे अस्पताल
पास में खड़े दोस्तों ने मनोज को सेक्टर-16 स्थित मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने बताया कि तीनों आरोपितों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थार को हिमांशु ही चला रहा था।
यह भी पढ़ें- थाना सेंट्रल और लघु सचिवालय से महज 300 मीटर दूर करते हैं स्टंट, न जो सीसीटीवी लगे न पुलिस चुस्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।