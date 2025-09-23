थाना सेंट्रल और लघु सचिवालय से महज 300 मीटर दूर करते हैं स्टंट, न जो सीसीटीवी लगे न पुलिस चुस्त

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। थाना सेंट्रल और लघु सचिवालय से 300 मीटर की दूरी पर सेक्टर-12 टाउन पार्क के पास स्टंट करते हुए थार चालक ने प्राॅपर्टी डीलर मनोज मंगला को कुचल दिया। इसमें प्राॅपर्टी डीलर की मौत हो गई।

इससे पहले भी स्टंट करती हुई थार ने एक परिवार के तीन सदस्यों की जान ले ली थी। उस समय भी थार के स्टंट को लेकर काफी हंगामा किया था।

जब पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि टाउन पार्क के पास नाकेबंदी बढ़ाकर स्टंट करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन मामला ठंडा होने के बाद पुलिस ने भी ढिलाई बरत दी।

पुलिस की ओर से टाउन पार्क वाली रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि सीसीटीवी लगवाने का काम स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से किया जाता है।

लेकिन लोकेशन पुलिस की ओर से ही बताई जाती है। शाम के समय टाउन पार्क आने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। लोग ओजाेन पार्क के सामने स्थित इसी सड़क से होकर टाउन पार्क में जाते हैं।्र

रात को गाड़ी में बैठकर कई लोग यहां पर शराब पीते हैं। इसके बाद स्टंट भी करते हैं। कई बार यहां पर झगड़ा भी हो चुका है। पुलिस की ओर से न इस सड़क पर कभी नाकेबंदी की जाती है। और न कोई गश्त लगाई जाती है। यहां पर स्नेचिंग के मामले भी हो चुके हैं। मेरा इस रास्ते से प्रतिदिन आना जाना होता हैं। - ज्ञानेंद्र खटाना, एडवोकेट।

आसपास कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में किसी भी घटना के बारे में पुलिस को कोई फुटेज ही नहीं मिलती है। जिसका फायदा आपराधिक किस्म के लोग भी उठाते हैं। मैं हर सप्ताह अपने बच्चों को टाउन पार्क लेकर आता हूं। - दुष्यंत

सेंट्रल थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि टाउन पार्क के आसपास वाली सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाए। ताकि किसी भी घटनाक्रम में पुलिस के पास ठोस सबूत हो। इसके साथ स्टंट करने वाले वाहन चालकों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। - उषा, डीसीपी सेंट्रल

