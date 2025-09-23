THAR से कुचलकर प्रॉपर्टी डीलर की मौत में चारों आरोपियों को बचा तो नहीं रही पुलिस?, हिरासत में ACP का बेटा

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एसीपी के बेटे समेत चार लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने शिनाख्त परेड का बहाना बनाकर आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के हंगामे के बाद एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ी गई। डीसीपी ने बताया कि एसआईटी गठित की गई है जो मामले की जांच करेगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। प्राॅपर्टी डीलर हत्या मामले में स्वजन के हंगामे के बाद पुलिस ने एसीपी राजेश लोहान के बेटे सहित चार आरोपियों को आनन फानन में हिरासत में ताे ले लिया लेकिन शिनाख्त परेड का बहाना बनाकर पूरे दिन आरोपियों के नाम नहीं बताए।

अब इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया तो नाम उजागर करने में क्या परेशानी आई। जबकि अन्य मामलों में पुलिस हिरासत में लेने के तुरंत बाद आरोपियों के नाम बता देती है।

पुलिस की ओर से यह भी नहीं बताया गया कि थार को कौन चला रहा था। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली को लेकर कानून के जानकार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

एसीपी का बेटा शामिल होने के कारण पुलिस मामले को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। सोमवार देर रात एसीपी राजेश ने मामले को लेकर कहा था कि थार उनका ड्राइवर ले गया था। जबकि मंगलवार सुबह डीसीपी ऊषा ने जानकारी दी कि उन्होंने मामले में एसीपी के बेटे को भी हिरासत में लिया है।

मंगलवार को मृतक मनोज की बहन पूनम जैन को पुलिस ने जब्त की गई थार गाड़ी को भी दिखाया। इसके साथ पूनम को एसीपी के बेटे को भी दिखाया गया। बुधवार को पुलिस की ओर से सभी आरोपियों की शिनाख्त कराने के लिए कहा गया है।

बता दे कि पुलिस ने पहले एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई थी। लेकिन स्वजन के हंगामे के बाद हत्या की धारा जोड़ी गई। नंगला एन्क्लेव भाग दो की गली नंबर नाै में रहने वाले विक्की कुमार के भाई मनोज कुमार प्राॅपर्टी डीलर थे। वह अपने दोस्त अनिल राणा, प्रवेश, राहुल, अमन, शिवम और नवदीप के साथ रविवार को वृंदावन गए थे। देर रात करीब एक बजे सभी सेक्टर-नौ स्थित प्रवेश के ऑफिस पहुंचे। जहां से मनदीप और अमन सेक्टर-12 स्थित धर्मा ढाबा खाना लेने चले गए। वहां सेक्टर-12 कट के पास एक युवक थार को बेतरतीब तरीके से चला रहा था।