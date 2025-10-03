पुलिस की मौजूदगी में फरीदाबाद में पनीर व्यापारी की हत्या, मामूली बात पर शुरू झगड़ा बना कत्ल की वजह

फरीदाबाद में पनीर विक्रेता प्रवीन चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस गश्ती दल के मौके पर होने के बावजूद हमलावरों ने प्रवीन पर चाकू से हमला किया। मृतक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बृहस्पतिवार रात फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बसेलवा कॉलोनी में पनीर विक्रेता प्रवीन चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय पुलिस की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची थी और पुलिसकर्मियों ने झगड़े में बीच-बचाव करने की कोशिश की। हालांकि, इससे पहले ही आरोपितों ने प्रवीन पर चाकू से हमला कर दिया। यदि पुलिस समय पर आरोपितों को काबू कर लेती, तो शायद प्रवीन की जान बच सकती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इस घटना से मृतक के परिजनों में गुस्सा था और उन्होंने थाने में हंगामा किया। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। मृतक के पिता की शिकायत पर मुख्य आरोपित राजा सहित अन्य के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह मई में ही जेल से बाहर आया है। झगड़ा बाइक के पहिए के आरोपित के पैर से टकराने के कारण शुरू हुआ था।

मृतक के परिवार का बयान मवई गांव के पास सनराइज कॉलोनी में रहने वाले जगदीश ने पुलिस को बताया कि वह मूलत: जेवर के नंगला भटोना गांव के निवासी हैं लेकिन पिछले साढ़े तीन दशक से फरीदाबाद में रह रहे हैं। उनका बेटा प्रवीन चौधरी अपनी पत्नी सुलेखा, बेटी दिशा और बेटे कुणाल के साथ राजेंद्र नगर में रहता था। प्रवीन बसेलवा कॉलोनी में पनीर की दुकान चलाता था। घटना वाली रात करीब 11 बजे वह दुकान बंद कर अपने सहायक धर्मेंद्र के साथ बाइक से घर जा रहा था। धर्मेंद्र भी उसी कॉलोनी में रहता है। रास्ते में प्रवीन एक परचून की दुकान पर रुका, जहां पहले से दो युवक मौजूद थे। बाइक का पहिया एक युवक के पैर से टकरा गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में पुलिस दिखी मौजूद प्रवीन के चाचा हरिओम और रविंद्र सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में झगड़े की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपितों ने प्रवीन को पकड़ा और उस पर चाकू से हमला किया, जबकि पुलिस वहां मौजूद थी। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो प्रवीन की जान बच सकती थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जो थाना ओल्ड का दुष्चरित्र (बीसी) है और मई में जेल से छूटा था।