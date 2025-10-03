Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में पिता ने तीन बेटियों के साथ लगाई फांसी, पत्नी और ससुरालवालों पर लगाया आरोप

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:22 AM (IST)

    फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में करमवीर नामक एक व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में करमवीर और उसकी एक बेटी की मृत्यु हो गई जबकि दो बेटियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करमवीर ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना में व्यक्ति और उसकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दो बेटियों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव निवासी करमवीर का अपनी पत्नी चंचल से काफी समय से विवाद चल रहा था। यह कदम उठाने से पहले करमवीर ने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और अन्य ससुराल वालों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।