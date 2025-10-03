फरीदाबाद में पिता ने तीन बेटियों के साथ लगाई फांसी, पत्नी और ससुरालवालों पर लगाया आरोप

फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में करमवीर नामक एक व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में करमवीर और उसकी एक बेटी की मृत्यु हो गई जबकि दो बेटियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करमवीर ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

एक व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सांकेतिक तस्वीर