फरीदाबाद में स्कूल के सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ! भड़ाना चौक पर मचा हड़कंप; लोगाें में दहशत का माहौल
फरीदाबाद के भड़ाना चौक पर एक सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए जैसा जानवर दिखने से दहशत फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया और अपने घरों में तलाशी की लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। वन विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही गई है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भड़ाना चौक स्थित निजी स्कूल के पास सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखने की सूचना से हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत का माहौल बन गया।
आसपास के तग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचित किया गया। रात करीब 12 बजे तक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। लोग घरों में जानवर की तलाश करते रहे।
स्थानीय लोगों ने बताया कि एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक जंगली जानवर बिल्ली पर हमला करते हुए नजर आ रहा था। लोगों के मुताबिक यह जानवर तेंदुए जैसा दिखाई दे रहा था।
वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। देर रात तक घर में लोगों ने तलाशी की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मकान की तलाशी की गई, लेकिन तेंदुआ या कोई और जंगली जानवर नहीं मिला।
वहीं डिवीजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर रामकुमार ने बताया कि इस संंबंध में कोई जानकारी नहीं है। किसी व्यक्ति ने शिकायत भी नहीं दी है। यदि शिकायत मिलेगी तो जांच की जाएगी। घनी आबादी की ओर जंगली जानवर नहीं जाते हैं।
