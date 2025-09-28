Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में वकीलाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, परेशानी बढ़ी; आगे की रणनीति सोमवार की बैठक में होगी तय

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:23 AM (IST)

    फरीदाबाद में मोहना गांव में ग्राम न्यायालय शुरू करने के विरोध में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है जिससे मुवक्किल परेशान हैं। वकील काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं और आगे की रणनीति सोमवार की बैठक में तय होगी। वकीलों का कहना है कि गांव में अदालत लगाने का निर्णय उचित नहीं है क्योंकि सेक्टर-12 से मोहना जाने में समय लगेगा और वहां बैठने की व्यवस्था भी नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वकीलाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, परेशानी बढ़ी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मोहना गांव में ग्राम न्यायालय शुरू करने के विरोध में जिला बार के वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस हड़ताल से परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। जिन लोगों की पहले से तारीख निश्चित है, वह तय समय पर पहुंच रहे हैं, पर वकील पेश न होने से निराश होकर लौट रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकील काम-काज छोड़कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक होगी, इसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल वकील इस मामले में पीछे हटने के मूड में नही हैं।

    याद रहे मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत 24 सितंबर से हो चुकी है। सप्ताह के प्रत्येक बुधवार काे यह अदालत लगेगी। यानी न्यायाधीश गांव जाकर मामलों की सुनवाई करेंगे। जिला बार के प्रधान राजेश बैसला ने बताया कि गांव में अदालत लगाने का निर्णय उचित नहीं है। सेक्टर-12 से वकीलों को मोहना गांव जाने में एक घंटे से अधिक समय लगेगा। इतना ही नहीं वकील का केवल एक ही तारीख अटैंड करने में पूरा दिन निकल जाएगा।

    ऐसे में सेक्टर-12 जिला अदालत में अन्य तारीख का क्या होगा। मोहना में वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टाइपिस्ट भी कहां बैठेंगे, इसके लिए समय लगेगा। सालों से वकीलों की मांग हाई कोर्ट की एक बैंच यहां शुरू करने की चली आ रही है। इस पर गौर करना चाहिए।

    बार के महासचिव टीका डागर, पूर्व प्रधान जेपी अधाना, जोगिंद्र चौहान, हरीश चेतल, जोगिंद्र नरवत, अनिल पाराशर, रविंद्र चपराना, अमित कुमार, अक्षय कौशिक ने बताया कि इस मामले को लेकर सभी वकील एकजुट हैं। यदि स्पेशल कोर्ट शुरू करनी है तो जिला अदालत में भी की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- RTE दाखिला विवाद: कोर्ट पहुंची प्राइवेट स्कूलों की शिकायत, 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई