Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RTE दाखिला विवाद: कोर्ट पहुंची प्राइवेट स्कूलों की शिकायत, 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

    By Nibha Rajak Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:09 PM (IST)

    फरीदाबाद में आरटीई के तहत दाखिला न मिलने पर पांच अभिभावकों ने तीन निजी स्कूलों के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित हैं लेकिन कई स्कूल दाखिला नहीं दे रहे। शिक्षा विभाग ने पहले भी 40 स्कूलों को नोटिस भेजा था। मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। अभिभावक अधिकारी और स्कूल प्रतिनिधि शामिल होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अदालत पहुंची प्राइवेट स्कूलों की शिकायत, 29 को होगी अगली सुनवाई।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला नहीं देने से परेशान पांच बच्चों के अभिभावकों ने तीन बड़े प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अदालत में शिकायत की है। संबंधित मामले में दस्तावेज पेश किए गए। अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में निश्शुल्क शिक्षा दी जाती है।

    ऐसे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार की ओर से की जाती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बेरुखी के कारण अधिकांश विद्यार्थी करीब शैक्षणिक सत्र शुरू होने के करीब छह महीने बाद भी दाखिला के लिए भटक रहे हैं।

    अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले 25 जून को शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के तहत दाखिला नहीं देने वाले 40 स्कूलों की सूची भेजकर मान्यता रद और एनओसी विड्रोल करने की मांग की थी। इनमें से कुछ स्कूलों ने कार्रवाई के डर से दाखिला दे दिया, जबकि 30 स्कूल अभिभावकों को चक्कर लगवा रहे थे।

    इन्हें विभाग की ओर से एक बार फिर अगस्त में नोटिस दिया गया। इनमें से कुछ स्कूलों ने एक दो बच्चों को दाखिला दे दिया जबकि कई ऐसे हैं जो दाखिला देने से मना कर रहे हैं। उनकी सूची निदेशालय को दे दी गई है।

    सोमवार को फिर होगी सुनवाई

    अधिकारियों के मुताबिक दो बच्चों के अभिभावक सेक्टर-19 के प्राइवेट स्कूल, दो बच्चों के अभिभावक सेक्टर-31 के प्राइवेट स्कूल और एक बच्चे के अभिभावक एक अन्य प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। सभी मामले दाखिले से संबंधित हैं।

    आरटीई के प्रोजेक्ट कार्डिनेटर नरेश कुमार ने बताया कि अभिभावक कोर्ट में स्कूलों की शिकायत लेकर चले गए हैं। संबंधित मामले में दस्तावेज जिला शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए हैं। अगली सुनवाई सोमवार को है। इसमें अभिभावक, अधिकारी और स्कूलों के प्रतिनिधि में शामिल होंगे।