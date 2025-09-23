Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहना में ग्राम न्यायालय के विरोध में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, बोले-बिना सुविधा, कैसे होगा काम

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:30 PM (IST)

    फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि मोहना जाने में समय बर्बाद होगा और वहां बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने जिला अदालत में ही स्पेशल कोर्ट शुरू करने का सुझाव दिया है। वकीलों की हड़ताल से न्यायालय के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ग्राम न्यायालय को लेकर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से शुरू कर दी है।

    जिला बार के प्रधान राजेश बैसला ने बताया कि अब वकीलों को एक घंटे का सफर तय कर मोहना जाना पड़ेगा। फिर एक घंटा वापस आने में लगेगा। अदालत में सुनवाई के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में वकीलों का पूरा दिन एक ही मामले की सुनवाई में चला जाएगा। वकील बाकी मामलों में कैसे जिला अदालत में पेश हो सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहना में वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टाइपिस्ट भी कहां बैठेंगे, इसके लिए समय लगेगा। अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ, बार के महासचिव टीका डागर, अजय कुमार, ललिता यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर सभी वकील एकजुट हैं। यदि स्पेशल कोर्ट शुरू करनी है तो जिला अदालत में भी की जा सकती है। वैसे भी गांव में कुछ चिन्हित मामलों पर सुनवाई होगी।

    ग्राम न्यायालय शुरू करने से पहले जिला बार के वकीलों के भी सुझाव लिए जाने चाहिए थे ताकि और बेहतर हो सके। यदि किसी क्लाइंट की दो जगह तारीख है तो वह मोहना जाएगा या फिर सेक्टर-12 जिला अदालत में आएगा। इसलिए सभी वकीलों ने कामकाज बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि बुधवार को सुबह ग्रामीण अदालत किस स्वरूप में लगती है, क्योंकि जब वकील ही नहीं होंगे तो किसी भी विवाद के मामले में पक्ष कौन किसका रखेगा।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में शादी के 12 साल बाद भी मां न बन पाने वाली महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष हत्या का आरोप