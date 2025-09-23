मोहना में ग्राम न्यायालय के विरोध में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, बोले-बिना सुविधा, कैसे होगा काम

फरीदाबाद के मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि मोहना जाने में समय बर्बाद होगा और वहां बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने जिला अदालत में ही स्पेशल कोर्ट शुरू करने का सुझाव दिया है। वकीलों की हड़ताल से न्यायालय के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत 24 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसके विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से शुरू कर दी है। जिला बार के प्रधान राजेश बैसला ने बताया कि अब वकीलों को एक घंटे का सफर तय कर मोहना जाना पड़ेगा। फिर एक घंटा वापस आने में लगेगा। अदालत में सुनवाई के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में वकीलों का पूरा दिन एक ही मामले की सुनवाई में चला जाएगा। वकील बाकी मामलों में कैसे जिला अदालत में पेश हो सकेंगे।

मोहना में वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टाइपिस्ट भी कहां बैठेंगे, इसके लिए समय लगेगा। अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ, बार के महासचिव टीका डागर, अजय कुमार, ललिता यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर सभी वकील एकजुट हैं। यदि स्पेशल कोर्ट शुरू करनी है तो जिला अदालत में भी की जा सकती है। वैसे भी गांव में कुछ चिन्हित मामलों पर सुनवाई होगी।