    फरीदाबाद में शादी के 12 साल बाद भी मां न बन पाने वाली महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष हत्या का आरोप

    By Subhash Dagar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:57 AM (IST)

    फरीदाबाद के लढौली गांव में एक महिला की शादी के 12 साल बाद तक बच्चा न होने पर पति देवर और सास पर ज़हरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। पलवल के हरदयाल ने बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी 12 वर्ष पहले भारत से हुई थी। संतान न होने के कारण ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस जांच कर रही है।

    फरीदाबाद में शादी के 12 साल बाद भी मां न बन पाने वाली महिला की संदिग्ध मौत। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद (सुभाष डागर)। लढौली गांव में शादी के 12 वर्ष बाद तक बच्चा न हाेने के कारण पति, देवर व सास पर महिला को जहरीला पदार्थ खिला कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने दहेज हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

    दहेज के लिए करते थे परेशान

    पलवल के बागपुर खादर गांव के रहने वाले हरदयाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी पूजा की 12 वर्ष पहले लढौली गांव के रहने वाले भारत से शादी की थी। अभी तक उसकी बेटी से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस बात को लेकर उसका पति भारत व अन्य स्वजन आए दिन उसके मारपीट करते थे और उससे दहेज लाने के लिए परेशान करते थे।

    वह शुक्रवार को लढौली गांव आए थे, तभी उसके साथ पति और देवर व सास ने मारपीट की थी। उसे सोमवार को जहरीला पदार्थ खिला दिया। उसे गंभीर अवस्था में ऊंचा गांव स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज

    थाना सदर पुलिस ने पिता हरदयाल की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ  किया है। जांच अधिकारी विनोद कुमार यादव का कहना है कि उन्होंने सोमवार देर रात ही मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया और शव स्वजन को सौंप दिया।

    शव को मायके वाले साथ ले गए और बागपुर में उसका अंतिम संस्कार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

