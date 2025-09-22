GST दरों में कटौती से ऑटो सेक्टर में बूम, नवरात्र से धनतेरस तक 25 प्रतिशत ज्यादा बुकिंग

फरीदाबाद के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी स्लैब कम होने से लोगों में उत्साह है। कारों के दामों में करीब 10% की कमी आई है। नवरात्र से धनतेरस तक ऑटोमोबाइल में 25% ज्यादा बुकिंग हुई है। पहले दिन ही लगभग दो हजार वाहनों की डिलीवरी होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी जीएसटी घटने का असर पड़ा है और दामों में कमी आएगी जिससे अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार जीएसटी स्लैब कम होने की वजह से लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सोमवार से जीएसटी के नए स्लैब लागू हो जाएंगे। नए स्लैब के अनुसार कार के रेटों में करीब 10 फीसदी की कमी आई है। इसका सीधा लाभ लाेगों को मिलेगा।

दो हजार वाहनों की डिलीवरी का अनुमान कार शोरूम संचालकों की माने तो प्रत्येक कार पर ग्राहक की एक से सवा लाख रुपये तक की बचत होगी। जीएसटी स्लैब कम होने के साथ ही कार कंपनियाें ने लोगों को अपनी और खींचने के लिए डिस्काउंट आफर भी शुरू कर दिए है। इसका परिणाम यह है कि नवरात्र से धनतेरस तक आटोमोबाइल में 25 प्रतिशत ज्यादा बुकिंग हुई है। अलग-अलग शोरूम संचालकों के अनुसार सोमवार को पहले दिन ही करीब दो हजार वाहनों की डिलीवरी होने का अनुमान हैं।

कार कंपनियां भी छूट देने में पीछे नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तायल ऑटोमोबाइल के संचालक मयंक शर्मा ने बताया कि जीएसटी की कम दरों ने लोगों के उत्साह को दोगुना कर दिया है। अगले नौ दिन में उनके यहां से करीब 275 वाहनों की डिलीवरी होगी। पहले दिन 52 वाहनों की डिलीवरी है। मयंक के अनुसार छोटी गाड़ियों में अभी तक 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था। जो घटकर अब 18 प्रतिशत रह गया है। वहीं बड़ी गाड़ियों में जीएसटी 45 से घटकर 40 प्रतिशत रह गया है। इसके साथ ही त्याैहारी सीजन को देखते हुए कार कंपनियां भी छूट देने में पीछे नहीं हैं।

वाईएमसीए चौक स्थित टाटा मोटर्स के ब्रांच हेड अमित भारद्वाज ने बताया कि अगले नौ दिन में उनके यहां से 300 गाड़ियां डिलीवर होगी। पहले दिन ही 22 वाहनों की डिलीवरी है। उन्होंने कहा कि धनतेरस के लिए भी अभी से ही 100 से अधिक गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी हैं।