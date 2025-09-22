दिल्ली-मुबई एक्स्प्रेसवे पर हादसे में तस्कर घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक वाहन की टक्कर से घायल नशीले पदार्थों के तस्कर सैय्यद आलम की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की स्कूटी से तीन किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ जो पॉलीथिन में 145 पुडिया बांध कर रखा गया था। पुलिस ने बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया।

