Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-मुबई एक्स्प्रेसवे पर हादसे में तस्कर घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:18 PM (IST)

    फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक वाहन की टक्कर से घायल नशीले पदार्थों के तस्कर सैय्यद आलम की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक की स्कूटी से तीन किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ जो पॉलीथिन में 145 पुडिया बांध कर रखा गया था। पुलिस ने बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली-मुबई एक्स्प्रेसवे पर हादसे में घायल हुए तस्कर ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।

    सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में दिल्ली-मुबई एक्स्प्रेसवे पर किसी वाहन की चपेट में आने से घायल नशीले पदार्थों के तस्कर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मृतक के खिलाफ मदाक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के गोपालगंज जिला के कपरपुरा गांव का रहने वाला सैय्यद आलम चावला कॉलोनी में किराये पर रहता था। वह 20 सितंबर को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्कूटी से जा रहा था। उसकी स्कूटी को काले रंग की स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    यह भी पढ़ें- Sonipat News: हिस्ट्रीशीटर शक्ति हत्या मामले तीनों आरोपितों की रिमांड खत्म, खून से सने कपड़े बरामद

    इसके बाद उसे सेक्टर-8 सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी स्कूटी से तीन किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया है। पॉलीथिन में 145 पुडिया बांध कर रखी हुई थी। मृतक का पुलिस ने बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करा दिया।