VIDEO: बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत के सिर मुंडाकर बाजार में घुमाया, फिरौती मांगकर फैलाते थे दहशत

फरीदाबाद में फिरौती के लिए दहशत फैलाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने डबुआ मार्केट में सिर मुंडवा कर घुमाया। कमल भड़ाना व्हील चेयर पर और शशिकांत बैशाखी के सहारे चल रहा था। पुलिस का मकसद लोगों में बदमाशों का खौफ कम करना था। कमल पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं जिनमें फिरौती और लूटपाट शामिल हैं।

बताया गया कि ऐसा करने का मकसद आम लोगों के बीच से इनकी दहशत निकालना था। नंगला गांव में रहने वाले कमल भड़ाना पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों कमल और शशिकांत ने न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करके फिरौती मांगी थी।