Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत के सिर मुंडाकर बाजार में घुमाया, फिरौती मांगकर फैलाते थे दहशत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:02 PM (IST)

    फरीदाबाद में फिरौती के लिए दहशत फैलाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने डबुआ मार्केट में सिर मुंडवा कर घुमाया। कमल भड़ाना व्हील चेयर पर और शशिकांत बैशाखी के सहारे चल रहा था। पुलिस का मकसद लोगों में बदमाशों का खौफ कम करना था। कमल पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं जिनमें फिरौती और लूटपाट शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने सिर मुंडवा कर डबुआ मार्केट में घुमाया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में फिरौती के बल पर लोगों के बीच में अपनी दहशत जमाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने सिर मुंडवा कर डबुआ मार्केट में घुमाया। कमल भड़ाना व्हील चेयर पर था और शशिकांत बैशाखी का सहारा लेकर चल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि ऐसा करने का मकसद आम लोगों के बीच से इनकी दहशत निकालना था। नंगला गांव में रहने वाले कमल भड़ाना पर 15  और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों कमल और शशिकांत ने न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करके फिरौती मांगी थी।

    इसके साथ ही घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला पर हमला करके लूट करने का भी मामला दोनों पर दर्ज हैं। हालांकि, पुलिस का कहना था कि वह दोनों को निशानदेही के लिए ले गए थे। डबुआ मार्केट में भी बदमाशों पर लूटपाट का मामला दर्ज है। इस दौरान मार्केट में सब्जी की खरीदारी करने आए लोग इन दोनों बदमाशों की वीडियो बनाते हुए नजर आए।

    यह भी पढ़ें- VIDEO: स्विफ्ट कार में आए और चंद मिनटों में ले उड़े SUV Brezza, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश

    एसीपी वरुण दहिया के अनुसार, बदमाशों को निशानदेही के लिए ले गए थे। पुलिस का मकसद आम लोगों के बीच में से इन बदमाशों का खौफ निकालना है।