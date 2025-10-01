VIDEO: बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत के सिर मुंडाकर बाजार में घुमाया, फिरौती मांगकर फैलाते थे दहशत
फरीदाबाद में फिरौती के लिए दहशत फैलाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने डबुआ मार्केट में सिर मुंडवा कर घुमाया। कमल भड़ाना व्हील चेयर पर और शशिकांत बैशाखी के सहारे चल रहा था। पुलिस का मकसद लोगों में बदमाशों का खौफ कम करना था। कमल पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं जिनमें फिरौती और लूटपाट शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में फिरौती के बल पर लोगों के बीच में अपनी दहशत जमाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने सिर मुंडवा कर डबुआ मार्केट में घुमाया। कमल भड़ाना व्हील चेयर पर था और शशिकांत बैशाखी का सहारा लेकर चल रहा था।
बताया गया कि ऐसा करने का मकसद आम लोगों के बीच से इनकी दहशत निकालना था। नंगला गांव में रहने वाले कमल भड़ाना पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों कमल और शशिकांत ने न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करके फिरौती मांगी थी।
फिरौती मांगकर दशहत फैलाने वाले बदमाशों की निकाली हैकड़ी, कमल भड़ाना और शशिकांत के सिर मुंडाकर बाजार में घुमाया#Faridabad pic.twitter.com/MqbI7LL9cT— Kapil Kumar (@KapilKumar77025) October 1, 2025
इसके साथ ही घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला पर हमला करके लूट करने का भी मामला दोनों पर दर्ज हैं। हालांकि, पुलिस का कहना था कि वह दोनों को निशानदेही के लिए ले गए थे। डबुआ मार्केट में भी बदमाशों पर लूटपाट का मामला दर्ज है। इस दौरान मार्केट में सब्जी की खरीदारी करने आए लोग इन दोनों बदमाशों की वीडियो बनाते हुए नजर आए।
एसीपी वरुण दहिया के अनुसार, बदमाशों को निशानदेही के लिए ले गए थे। पुलिस का मकसद आम लोगों के बीच में से इन बदमाशों का खौफ निकालना है।
