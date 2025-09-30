Language
    VIDEO: स्विफ्ट कार में आए और चंद मिनटों में ले उड़े SUV Brezza, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:42 PM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक ब्रेजा कार को चोरी कर लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हरीश रावत नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी और सुबह गायब मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    फरीदाबाद में घर के बाहर से ब्रेजा कार चोरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में तीन नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार को चोरी कर लिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    सेक्टर-58 में रहने वाले हरीश रावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी कार को घर के बाहर खड़ा किया था। सुबह जब उठे तो देखा कि घर के बाहर खड़ी कार गायब थी। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो तीन नकाबपोश कार ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।

    सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि रात के करीब एक बजे शिफ्ट गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है। जिसमें दो लोग उतरकर ब्रेजा गाड़ी के पास खड़े होते हैं। इसमें से एक गाड़ी का लॉक खोल देता हैं।

    इसके बाद दो बदमाश गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। चोरी के दौरान बदमाशों ने घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट को भी बंद कर दिया था।