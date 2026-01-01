बल्लभगढ़ में मोहना रोड बनेगी चार लेन, बाईपास से ऊंचा गांव तक निर्माण शुरू; 20 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मोहना रोड को बाईपास से लेकर ऊंचा गांव तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने चार लेन बनाने का काम शुरू कर दिया है। रोड को अब तक विभाग ने खोदकर डाला हुआ था और आवागमन बंद था। अब मार्ग के जल्दी ही बन जाने की उम्मीद है। इसके बनने से 20 गांवों के हजारों ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीडब्ल्यूडी मोहना मार्ग को सेक्टर-64 से लेकर राजमार्ग तक एलिवेटेड बनाया जा रहा है। ऊंचा गांव से लेकर बाईपास तक यह सीमेंटेड दो लेन बना हुआ था। अब तक एलिवेटेड मार्ग बनाने को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी ने बाईपास लेकर ऊंचा गांव तक चार लेन सीमेंटेड मार्ग बनाने के लिए साइड से खोदा हुआ था।

बराबर में खोदाई होने के कारण कोई वाहन साइड में न गिर जाए, इसलिए रोड को बाइपास के पास भारी पत्थर लगाकर बंद किया हुआ था। मोहना रोड के बंद हो जाने से मार्ग से आने-जाने वाले गांवों के हजारों ग्रामीण सेक्टर-64-65 से होकर या फिर तिगांव रोड से बल्लभगढ़ आ-जा रहे हैं।

इन ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब पीडब्ल्यूडी ने मार्ग को बाईपास से लेकर ऊंचा गांव तक चार लेन सीमेंटेड बनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे जल्दी ही मार्ग के तैयार हो जाने की उम्मीद है।

इन गांवों के ग्रामीणों का आवागमन होगा सुगम मोहना मार्ग के बाईपास से ऊंचा गांव तक चार लेन बनने से चंदावली, सोतई, शाहपुर कलां, बहबलपुर, मच्छगर, नवादा तिगांव, बुखारपुर, मुजैड़ी, पन्हैड़ा खुर्द, पन्हैड़ा कलां, दयालपुर, अटाली, नरहावली, नरियाला, हीरापुर, छांयसा, मोठूका, अरुआ, चांदपुर, साहूपुरा खादर और यमुना पार खादर के 15 गांवों के ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मार्ग को चार लेन बनाया जाना जरूरी है।