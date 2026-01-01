फरीदाबाद में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर कारोबारी से 85 लाख की ठगी, पता चलने पर उड़े होश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कारोबारी से 85 लाख ठगने का मामला साइबर थाना सेंट्रल में दर्ज किया गया है। सेक्टर-29 में रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर थाने में दी शिकायत में बताया कि उनका अपना फर्नीचर का काम है। 23 नवंबर 2025 को उनकी फेसबुक आइडी पर एक लिंक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।

फेसबुक और बाद में मोबाइल फोन पर ही उसकी अंजान शख्स से बात होने लगी। उसने उसे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कहा। इसके लिए उसका खाता खुलवाया गया। फिर उससे पैसे निवेश करने के लिए कहा गया। उसने पांच दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग समय पर 85.60 लाख रुपये बताए गए खातों में भेज दिए।

आरोपी उन्हें बताते रहे कि उनके पैसे मुनाफा सहित दो करोड़ 22 लाख हो गए हैं। यह सब उसे एक साइट पर आनलाइन दिखाया जाता था। जब उसने अपने पैसे वापिस निकालने चाहे तो उससे 10 प्रतिशत राशि यानी करीब 22 लाख रुपये और जमा कराने के लिए कहा गया। उसे शक हो गया और पैसे नहीं दिए।