    KGP एक्सप्रेसवे पर कोहरे में दर्दनाक हादसा, ट्रक का शीशा साफ कर रहे ड्राइवर की हादसे में मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:38 PM (IST)

    फरीदाबाद में केजीपी एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोहरे के कारण ट्रक का शीशा साफ कर रहे चालक अनीस को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर

    Hero Image

    मृतक अनीश का फाइल फोटो। जागरण

    सुभाष डागर, फरीदाबाद।फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कोहरे में केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे (Eastern Peripheral Expressway) पर ट्रक को खड़ा करके ड्राइवर शीशे को साफ कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे ट्रक चालक की मौत हो गई।

    उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला अनीस नाेएड़ा से ट्रक में सामान लेकर राजस्थान के अलवर की तरफ जा रहा था। मंगलवार की रात को कोहरा होने के कारण शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।

    शाहजहांपुर गांव के पास उसने अपने ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया और वह आगे से शीशा साफ करने लगा। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने अनीस के ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अनीस सड़क पर गिर गया और उसके ऊपर से ट्रक उतर गया। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    थाना छांयसा पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर मृतक का बादशाह खान अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।