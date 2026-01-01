Haryana Board के विद्यार्थियों को फार्म में संशोधन का अंतिम मौका, 7 जनवरी तक कर सकेंगे सुधार

निभा रजक, फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को फार्म में संशोधन के लिए सात जनवरी तक का समय दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की ओर से जारी चेकलिस्ट में आज से नाम, हस्ताक्षर, फोटो और विषय सहित अन्य जानकारी अपडेट करा सकते हैं। अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को तीन से सात जनवरी तक का समय दिया गया है।

जिला में 378 सरकारी और एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 30 हजार विद्यार्थी इस वर्ष दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान फार्म में गलती होने के कारण विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए चेकलिस्ट जारी कर सुधार का अंतिम मौका दिया गया है।