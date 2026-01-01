Language
    Haryana Board के विद्यार्थियों को फार्म में संशोधन का अंतिम मौका, 7 जनवरी तक कर सकेंगे सुधार

    By Nibha RajakEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:51 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा फॉर्म में संशोधन का अंतिम अवसर दिया है। 7 जनवरी तक नाम, हस्ताक्षर, फोटो और विषय सहित अन्य जानकारी ...और पढ़ें

    विद्यार्थी सात जनवरी तक फॉर्म में कर सकते हैं संशोधन। प्रतीकात्मक तस्वीर

    निभा रजक, फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को फार्म में संशोधन के लिए सात जनवरी तक का समय दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की ओर से जारी चेकलिस्ट में आज से नाम, हस्ताक्षर, फोटो और विषय सहित अन्य जानकारी अपडेट करा सकते हैं। अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को तीन से सात जनवरी तक का समय दिया गया है।

    जिला में 378 सरकारी और एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 30 हजार विद्यार्थी इस वर्ष दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान फार्म में गलती होने के कारण विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए चेकलिस्ट जारी कर सुधार का अंतिम मौका दिया गया है।

    स्कूल मुखिया अपनी लागिन आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके बोर्ड की वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्कूलों को समय पर विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं।

    विषय में बदलाव का भी है विकल्प

    यदि विद्यार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेना चाहते है तो सौ रुपये प्रायोगिक शुल्क देकर आनलाइन पोर्टल पर विषय में बदलाव करा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा से संबंधित कोई अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो दो सौ रुपयेे अतिरिक्त विषय शुल्क के साथ एक हजार रुपये विलंब शुल्क देकर आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। यदि विद्यार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में प्रायोगिक विषय का चयन किया जाता है तो सौ रुपये प्रायोगिक शुल्क भी देना होगा।




    सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की चेकलिस्ट में दर्ज विवरणों में यदि कोई गलती है तो उसे तय समय पर ठीक कराएं। जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा के समय परेशानी न झेलनी पड़े। इसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सभी स्कूलों को समय पर चेकलिस्ट अपडेट करानी है।

    धीरज सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी।