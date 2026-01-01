फरीदाबाद में नए वर्ष के पहले दिन मंदिरों और गुरुद्वारों में उमड़े श्रद्धालुओं, एक-दूसरे को दी शुभकामनाएं
नव वर्ष के पहले दिन फरीदाबाद में लोगों ने सुख-समृद्धि की कामना के साथ मंदिरों और गुरुद्वारों का रुख किया। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नव वर्ष के पहले दिन बृहस्पतिवार को शहर के लोग सुख-समृद्धि की प्रार्थना के लिए मंदिर व गुरुद्वारे पहुंचे। मंदिरों में कीर्तन, भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सूरजकुंड रोड स्थित श्री सिद्धदाता आश्रम में सुबह ही भजन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था।
यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया। ऐसे ही श्री महारानी वैष्णो दंवी मंदिर , सिद्धपीठ महाकाली मंदिर तथा सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में भी सुबह ही श्रद्धालुओं ने आ कर देवी-देवताओं का पूजन किया। कई जगह केक काट कर नव वर्ष मनाया गया। लोगों ने एक-दूसरेे को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।
