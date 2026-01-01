फरीदाबाद: रिश्तेदारी में शोक मनाने गए परिवार के घर चोरी, मकान का ताला तोड़कर उड़ाए नकदी और आभूषण
फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में एक घर में चोरी हो गई। परिवार आजमगढ़ में रिश्तेदार के यहां शोक जताने गया था। चोरों ने घर का ताला तोड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में स्थित संजय कालोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी कर ली। परिवार आजमगढ़ रिश्तेदार के यहां हुई मौत शोक जताने के लिए गया था। पड़ोसी ने फोन करके चोरी की सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
संजय कालोनी में रहने वाली सुनीता ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में किसी का देहांत हो गया था। पूरा परिवार शोक में शामिल होने के लिए आजमगढ़ गया था। मंगलवार रात को चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे आभूषण और नकदी साफ कर लिए।
पड़ोसी ने उनको फोन करके घर में चोरी की सूचना दी। वह वापस आए तो देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है। अलमारी से आभूषण भी गायब है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
