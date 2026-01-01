फरीदाबाद: रिश्तेदारी में शोक मनाने गए परिवार के घर चोरी, मकान का ताला तोड़कर उड़ाए नकदी और आभूषण

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में स्थित संजय कालोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी चोरी कर ली। परिवार आजमगढ़ रिश्तेदार के यहां हुई मौत शोक जताने के लिए गया था। पड़ोसी ने फोन करके चोरी की सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

