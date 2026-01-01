सिंधु मार्केट में नकली नोट चलाने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पूछताछ के लिए क्रइम ब्रांच को सौंपा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नकली नोट चलाने के आरोप में एक युवक को सेक्टर-64 सिंधु मार्केट से गिरफ्तार किया है। थाना आदर्श नगर पुलिस सिंधू मार्केट गश्त कर रही थी। इस दौरान किसी मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक मार्केट में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा है। उसे अचानक तलाशी लेकर पकड़ा जा सकता है।

