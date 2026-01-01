Language
    सिंधु मार्केट में नकली नोट चलाने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पूछताछ के लिए क्रइम ब्रांच को सौंपा

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:19 AM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नकली नोट चलाने के आरोप में एक युवक को सेक्टर-64 सिंधु मार्केट से गिरफ्तार किया है। थाना आदर्श नगर पुलिस सिंधू मार्केट गश्त कर रही थी। इस दौरान किसी मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक मार्केट में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा है। उसे अचानक तलाशी लेकर पकड़ा जा सकता है।

    इस सूचना के बाद पुलिस ने युवक को मार्केट में पकड़ लिया और उससे उसका नाम व पता पूछा तो आरोपित ने अपना नाम व पत्ता उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कोसीकलां के गिडोंह गांव का रहने वाला लक्की बताया। वह राधा नगर में किराये पर रहता है।

    पुलिस ने आरोपित से नोट निकलवा कर जांच की तो उसके पास से एक ही सीरीज नंबर के 100-100 के पांच नोट और 200-200 के दो नोट बरामद हुए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपित को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। 