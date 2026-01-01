हरियाणा में बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ी राहत, 30 हजार विद्यार्थियों को फॉर्म में संशोधन करने का अंतिम मौका

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को फाॅर्म में संशोधन के लिए सात जनवरी तक का समय दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की ओर से जारी चेकलिस्ट में अब से नाम, हस्ताक्षर, फोटो और विषय सहित अन्य जानकारी अपडेट करा सकते हैं। अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को तीन से सात जनवरी तक का समय दिया गया है।



जिला में 378 सरकारी और एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 30 हजार विद्यार्थी इस वर्ष दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे।

परीक्षा के दौरान फार्म में गलती होने के कारण विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए चेकलिस्ट जारी कर सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। स्कूल मुखिया अपनी लाॅगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके बोर्ड की वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्कूलों को समय पर विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं।