Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा में बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ी राहत, 30 हजार विद्यार्थियों को फॉर्म में संशोधन करने का अंतिम मौका

    By Nibha Rajak Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:28 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका दिया है। छात्र 7 जनवरी तक नाम, फोटो, हस्ताक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को फाॅर्म में संशोधन के लिए सात जनवरी तक का समय दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी बोर्ड की ओर से जारी चेकलिस्ट में अब से नाम, हस्ताक्षर, फोटो और विषय सहित अन्य जानकारी अपडेट करा सकते हैं। अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को तीन से सात जनवरी तक का समय दिया गया है।

    जिला में 378 सरकारी और एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब 30 हजार विद्यार्थी इस वर्ष दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा के दौरान फार्म में गलती होने के कारण विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए चेकलिस्ट जारी कर सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। स्कूल मुखिया अपनी लाॅगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके बोर्ड की वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्कूलों को समय पर विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं।

    विषय में बदलाव का भी है विकल्प

    यदि विद्यार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर कोई प्रायोगिक विषय लेना चाहते है तो सौ रुपये शुल्क देकर आनलाइन पोर्टल पर विषय में बदलाव करा सकते हैं।

    यदि सीनियर सेकेंडरी का विद्यार्थी पांच अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त छठा विषय लेना चाहता है तो उस स्थिति में दो सौ रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क और एक हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा। यदि विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में प्रायोगिक विषय का चयन करता है तो सौ रुपये प्रायोगिक शुल्क देना होगा।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर कारोबारी से 85 लाख की ठगी, पता चलने पर उड़े होश

    सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की चेकलिस्ट में दर्ज विवरणों में यदि कोई गलती है तो उसे तय समय पर ठीक कराएं। जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा के समय परेशानी न झेलनी पड़े। इसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सभी स्कूलों को समय पर चेकलिस्ट अपडेट करानी है।


    -

    -धीरज सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी