Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में छंटाई के नाम पर नगर निगम ने काट दिए हरे-भरे पेड़, टहनियां ले जाते समय भड़के लोग

    By PARVEEN KAUSHIKEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा छंटाई के नाम पर हरे-भरे पेड़ों को काटने से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने निगम कर्मियों को टहनियां ले जाते समय विर ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद में टहनियों की छंटाई की जगह नगर निगम कर्मियों ने काट दिए पेड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर में आजकल छंटाई के नाम पर पेड़ों को काटने का खेल चल रहा है। नगर निगम कर्मी टहनियां छांटने की बजाए इन्हें काट देते हैं। पता चला है कि इन काटे गए पेड़ों को बेचा जा रहा है। इससे न केवल हरियाली को बड़ा नुकसान है, बल्कि गोलमाल भी हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- पति को छोड़ने से इनकार करने पर हैवान बना प्रेमी, फरीदाबाद में महिला के चेहरे पर ब्लेड से हमला; आरोपी फरार

    ताजा मामला सेक्टर-16ए के जेड पार्क का है। यहां दर्जनभर से अधिक पेड़ों की बड़ी टहनियों को काट दिया गया है। इन्हें ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जा रहा है। यह देख सेक्टरवासियों में रोष है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय निवासी एडवोकेट पवन पाराशर का कहना है हर साल सर्दी में यही खेल होता है। टहनियां छांटनी चाहिए लेकिन निगमकर्मी बड़े-बड़े पेड़ों को ही साफ कर देते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। 