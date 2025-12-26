पति को छोड़ने से इनकार करने पर हैवान बना प्रेमी, फरीदाबाद में महिला के चेहरे पर ब्लेड से हमला; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में रहने वाले महिला के प्रेमी ने न केवल उससे मारपीट की। बल्कि उसके चेहरे पर ब्लेड भी मार दिया। आरोपित महिला से उसके पति को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सराय ख्वाजा में रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कन्हैया नाम का युवक उसका पुराना जानकार है। कन्हैया तीन साल चोरी के मामले में जेल चला गया था। इसके बाद महिला ने उससे हर तरह का संपर्क तोड़ दिया। अब वह अपने पति और बच्चों के साथ सराय ख्वाजा की एक कालोनी में रहती है।

कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था आरोपी महिला का आरोप है कि कन्हैया कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। वह उसको फिर से दाेस्ती करने और अपने पति को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। बृहस्पतिवार को मार्केट जाते समय महिला को कन्हैया रास्ते में मिल गया। उसने महिला से कहा कि वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने आ जाए।