360 KG विस्फोटक मामले में नया ट्विस्ट, महिला डॉक्टर से जुड़े आतंकी के तार; अल्फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुजम्मिल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के कॉलेज से 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। आतंकी मुजम्मिल के तार एक लेडी डॉक्टर से भी जुड़े हैं। जांच में पता चला कि आतंकी मुजम्मिल जिस कार को चलाता था, वह कार इस लेडी डॉक्टर की है।

