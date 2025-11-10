Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    360 KG विस्फोटक मामले में नया ट्विस्ट, महिला डॉक्टर से जुड़े आतंकी के तार; अल्फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मुजम्मिल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    फरीदाबाद में गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल के मामले में नया खुलासा हुआ है। उसके तार एक महिला डॉक्टर से जुड़े पाए गए हैं, जिसकी कार वह इस्तेमाल करता था। पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक, हथियार और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की है। जम्मू पुलिस महिला डॉक्टर से पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के कॉलेज से 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। आतंकी मुजम्मिल के तार एक लेडी डॉक्टर से भी जुड़े हैं। जांच में पता चला कि आतंकी मुजम्मिल जिस कार को चलाता था, वह कार इस लेडी डॉक्टर की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर सामने आने के बाद लेडी डॉक्टर खुद जम्मू पुलिस के पास गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस लेडी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है।

    Faridabad (23)

    (फतेहपुर तगा रोड पर बने इसी मकान में किराए पर कमरा लेकर रखा था विस्फोटक)

    आतंकी मुजम्मिल फतेहपुर तगा रोड पर बने एक मकान में किराए पर रहता था। आज सोमवार को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कमरे से 360 किलो रसायनिक पदार्थ बरामद किया है, जो अमोनियन नाइट्रेट बताया जा रहा है। इसके अलावा एक कैननकाप राइफल, पांच मैगजीन, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। आठ बड़े सूट केस, चार छोटे सूट केस, बाल्टी, टाइमर बैटरी के साथ, रिमोट, वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायर सहित अन्य सामान बरामद किया गया।

    बताया गया कि पुलिस अभी इस मकान पर जांच कर रही है। बात ही मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि मकान मालिक पूछताछ में कुछ अहम बातें बता सकता है। 

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में मिला 360 KG विस्फोटक; 10 दिन पहले पकड़े गए आतंकी ने कैसे उगला राज? पुलिस ने किया खुलासा

    उधर, पुलिस की एक टीम उस कॉलेज में भी पहुंची है, जहां पर आतंकी मुजम्मिल पढ़ाता था। फिलहाल पुलिस कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ कर रही है है। कॉलेज के अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया गया है।