RDX नहीं भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद, पुलिस कमिश्नर ने बताया- डॉक्टर के कमरे से क्या-क्या मिला?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में डा. मुजम्मिल नामक आतंकवादी को पकड़ा है। यह आतंकवादी 10 दिन पहले पकड़ा गया था। आतंकवादी डा. मुजम्मिल फरीदाबाद के ही धौज गांव स्थित अलफलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। आतंकवादी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जहां उसने कमरा किराए पर लिया था, वहां से 360 किलो रसायनिक पदार्थ बरामद किया है, जो अमोनियन नाइट्रेट बताया जा रहा है।

इसके अलावा एक कैननकाप राइफल, पांच मैगजीन, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। आठ बड़े सूट केस, चार छोटे सूट केस, बाल्टी, टाइमर बैटरी के साथ, रिमोट, वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायर सहित अन्य सामान बरामद किया गया।

सोमवार को फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले कई दिनों से यह जांच चल रही थी और 10 दिन पहले संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई। इसमें कुल दो आतकंवादी पकड़े गए, जिनमें एक को फरीदाबाद पुलिस ने और एक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा।