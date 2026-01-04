फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से बढ़ा तनाव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ी पुल थाना क्षेत्र स्थित भारत कॉलाेनी में गोवंश का कटा हुआ सिर और पैर मिलने से तनाव की स्थिति बन गई है। लोगों ने इसकी सूचना गोरक्षा दल और पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष कब्जे में लेकर जांच के लिए पशु अस्पताल भिजवाए हैं।

नंदी गोशाला ग्रेटर फरीदाबाद के सदस्य सुनील ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पशु अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है।