    नौकरी छूट जाने से डिप्रेशन में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फरीदाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान

    By Nibha RajakEdited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:16 PM (IST)

    फरीदाबाद में नौकरी छूटने से परेशान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्रम (35) ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह डिप्रेशन में था और अपनी मां के साथ रहता ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नौकरी छूट जाने से परेशान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक काफी दिनों से डिप्रेशन में था।

    जांच अधिकारी सूरत पाल ने बताया कि तड़के तीन बजे सूचना मिली कि न्यू टाऊन और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के बीच क्षत विक्षत स्थिति में शव पड़ा है। मौके पर टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल भिजवाया गया।

    आस-पास की गई तलाशी में फोन मिला। काल डिटेल निकालकर स्वजन को सूचित किया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विक्रम के रूप में हुई है। सेक्टर-10 में मां सुमन के साथ रहता था। विक्रम की अभी शादी नहीं हुई थी।

    आत्महत्या से पहले पटरियों पर बैठा रहा था विक्रम

    पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आत्महत्या से पहले विक्रम काफी देर तक ट्रैक के पास बैठा था। फिर कुछ देर बाद अचानक ट्रेन के आगे कूद गया। ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। विक्रम एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। नौकरी छूट जाने के बाद से मानसिक तनाव से जूझ रहा था।

    आत्महत्या से पहले रात करीब 10 बजे विक्रम ने मां सुमन के साथ खाना खाया था। खाना खाते समय विक्रम आत्महत्या करने के अलग-अलग तरीकों का जिक्र कर रहा था। इस पर सुमन ने बेटे को समझाकर शांत करा दिया था।

    दोनों अपने-अपने कमरे में सोने चले गए थे। थोड़ी देर बाद विक्रम घर से बाहर चला गया। रात में सुमन ने कई बार बेटे को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अगले दिन उसके सुसाइड की सूचना मिली।

