    स्मार्ट बनेगी फरीदाबाद की ये रोड, 5.70 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत; कई गांवों को होगा फायदा

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:54 AM (IST)

    नगर निगम फरीदाबाद बल्लभगढ़ समयपुर-सरमथला रोड को 5.70 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट बनाएगा। इस परियोजना से 28 गांवों और कॉलोनियों को जलभराव व जाम से र ...और पढ़ें

    जर्जर सड़क का होगा कायाकल्प। जागरण

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम की ओर से बल्लभगढ़ समयपुर, सरमथला सोहना रोड को 5.70 करोड़ की लागत से स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। निगम ने इस सड़क को लोकनिर्माण विभाग से टेकओवर कर लिया है।

    सड़क के बनने से न केवल कालोनियाें बल्कि 28 गांव के लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि वर्षा के दिनों में इस सड़क से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं जाम की स्थिति भी बनी रहती है। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा।

    वार्ड-एक राजीव कालोनी से होकर जाने वाली यह सडक पिछले काफी सालों से खस्ताहाल स्थिति है। सड़क में सुबह के समय जाम लग जाता है। इसके साथ ही ओवरफ्लो की स्थिति भी बनी रहती है। सड़क पर दोनों तरफ से अतिक्रमण भी किया गया है।

    भूमिगत डाली जाएगी बिजली की लाइन

    सड़क बनाने से निगम की ओर से बिजली की लाइनों को भूमिगत डाला जाएगा। इसके साथ ही बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही पानी की लाइन को भी शिफ्ट करने का काम होगा। यह सड़क बल्लभगढ़ से होते हुए राजीव कालोनी, सेक्टर-56 होकर समयपुर से सरमथला को जाती है।

    सड़क से प्रतिदिन पांच हजार से अधिक वाहनों का आना जाना होता है। वहीं सड़क पर 50 से अधिक स्कूल बने हुए हैं। इसके साथ ही सड़क किनारे जो सूखे पेड़ है। उनको हटाकर निगम की ओर से दोबारा पौधरोपण किया जाएगा।

    बिजली के खंभे और पेड़ों को लेकर पत्र

    निगम की ओर से सड़क से बिजली के खंभे हटवाने और पेड़ों को लेकर वन विभाग से भी पत्र लिखकर एनओसी मांगी गई है। वार्ड-एक के पार्षद मुकेश डागर के अनुसार सड़क बनने का सबसे अधिक लाभ राजीव कालोनी के लोगों को होगा। उनको जलभराव से राहत मिल जाएगी।

    पहला ऐसा स्मार्ट रोड होगा। जिसमें बिजली की लाइन भूमिगत डाली जाएगी। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने भी बैठक में रखा गया था। उनके आदेश के बाद निगम को एस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा गया था।
    सतीश फागना, विधायक, एनआइटी



    बिजली विभाग और वन विभाग से एनओसी मिलते ही निगम की ओर से अपनी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। सड़क को लेकर टेंडर भी लगा दिया गया है। यह सड़क काफी नीचे बनी हुई है। जिससे जलभराव की स्थिति होती है।

    सतपाल, कार्यकारी अभियंता नगर निगम