स्मार्ट बनेगी फरीदाबाद की ये रोड, 5.70 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत; कई गांवों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम की ओर से बल्लभगढ़ समयपुर, सरमथला सोहना रोड को 5.70 करोड़ की लागत से स्मार्ट बनाने का काम किया जाएगा। निगम ने इस सड़क को लोकनिर्माण विभाग से टेकओवर कर लिया है। सड़क के बनने से न केवल कालोनियाें बल्कि 28 गांव के लोगों को भी फायदा होगा। क्योंकि वर्षा के दिनों में इस सड़क से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं जाम की स्थिति भी बनी रहती है। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा।

भूमिगत डाली जाएगी बिजली की लाइन सड़क बनाने से निगम की ओर से बिजली की लाइनों को भूमिगत डाला जाएगा। इसके साथ ही बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। इसके साथ ही पानी की लाइन को भी शिफ्ट करने का काम होगा। यह सड़क बल्लभगढ़ से होते हुए राजीव कालोनी, सेक्टर-56 होकर समयपुर से सरमथला को जाती है।